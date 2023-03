Córdoba alcanza ya los niveles más altos de cuatro tipos de polen

Acaba de empezar la primavera y el incremento de polen ya se encuentra en los niveles más altos en la provincia de Córdoba, poniendo en alerta a las personas que sufren este tipo de alergias.

El informe de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) de este viernes -consultado por Cordópolis- sitúa a la provincia de Córdoba en alerta roja por alta concentración de cuatro tipos de polen.

Se trata del polen de cupresáceas (ciprés y especies similares), plataneros (es visible una capa amarilla de este polen en barrios con estos árboles como Santa Rosa), urticáceas y también gramíneas. De estas últimas, la provincia de Córdoba es la única de España que se sitúa en nivel rojo según el mapa de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.

La presencia de polen de ciprés en el aire en Córdoba se ha disparado en los últimos días y se sitúa en nivel alto, con 256 granos de polen por metro cúbico, según la última medición. Mayor aún es la presencia de polen de plataneros, con 305 granos por metro cúbico y previsión de seguir en nivel alto en las próximas fechas.

Por su parte, el polen de gramíneas ya se encuentra también en nivel rojo, con 132 granos por metro cúbico, mientras que el de las plantas urticáceas (ortigas, por ejemplo), se sitúa en 71 granos por metro cúbico, con nivel alto también.

