Convocan una protesta por la “parálisis” de los juzgados de lo social

El sindicato CGT realizará acciones de protesta por lo que considera “parálisis” de los juzgados de lo social en toda Andalucía, donde ya hay convocados actos de protesta en Málaga, Granada, Almería, Jaén, Cádiz, Córdoba y Jerez de la Frontera.

En un comunicado, CGT Andalucía explica que, así, mostrará ante las puertas de los juzgados de lo social el “cabreo literal de la clase trabajadora ante la gravísima situación de indefensión en la que se encuentra, motivado por el nefasto funcionamiento de los juzgados de lo social que sirve de refugio a la patronal incumplidora para seguir campando a sus anchas con todo tipo de tropelías que tardan años en obtener censura jurídica, tardía e inútil en la mayoría de los casos”.

Explica que quienes recurren a los juzgados de lo social para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales ante los abusos patronales ven cómo sus demandas “caen en un auténtico limbo que atenta contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva e incumple tácitamente la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) en cuanto a plazos para el señalamiento, citación, celebración de juicio y dictado de sentencias”.

Así, el 11 de julio a las 10:00, los juzgados de lo social en Andalucía acogerán distintas acciones de protesta “ante la situación de desamparo y emergencia” para la protección de la tutela judicial efectiva de las personas trabajadoras en la comunidad autónoma.

Recuerda que la LRJS 36/2011 establece unos plazos tasados y breves para la celebración de juicios y el dictado de sentencias, pero “la clase trabajadora andaluza ve cómo quien tiene obligación pública de impartir justicia no la garantiza y se salta la ley dejando siempre como perjudicados a quien reclama y protegiendo a los empresarios incumplidores”.

“No es de recibo además de ser ilegal que se estén señalando la celebración de juicios a varios años vista, existiendo ya múltiples citaciones judiciales para 2029, circunstancia que provoca una violación clara del derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva”, denuncia el sindicato.

Mientras la ley reguladora de la Jurisdicción Social prevé que en un plazo no superior al mes desde que se plantea una demanda se haya celebrado el juicio y se tenga sentencia, “nos encontramos ante una situación límite que no solo viola la legalidad vigente sino que deja en indefensión a las personas trabajadoras ante los abusos de las empresas, que han visto un filón en la situación de los órganos judiciales ante los múltiples abusos que comenten, obligando a recurrir a los tribunales, sabedores de que no se verán ante el juzgado en menos de cuatro o cinco años”.

Ante ello, CGT hace un llamamiento a participar el 11 de julio en las protestas que se llevarán a cabo ante las sedes judiciales de lo Social en Andalucía para seguir denunciando que “la justicia lenta no es justicia” y exigir el cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, una justicia social ágil y rápida , la creación de nuevos juzgados, más medios materiales y humanos y la modernización inmediata del sistema judicial.