La competencia en alta velocidad ya es realidad en Córdoba con los trenes Iryo

Poco antes de las 12:20 de este jueves 30 de marzo, Córdoba se convertía en la primera ciudad andaluza en recibir un tren de alta velocidad de una compañía privada. La capital cordobesa ha sido la primera parada del viaje inaugural de la línea que une Madrid con Andalucía con los trenes Iryo. Desde este viernes, arrancarán los recorridos con viajeros: dos idas y vueltas a Sevilla y Málaga desde Madrid; en mayo se añadirán dos frecuencias más y en junio serán seis idas y vueltas a Sevilla y cinco a Málaga. Todos esos trayectos tendrán parada en Córdoba.

En Córdoba, los siete trabajadores de asistencia en tierra que trabajarán en la estación -Fran Mariló, Ana, Chari, Jorge, Adriana y Pablo- daban la bienvenida a autoridades y medios de comunicación para el viaje inaugural. Ellos se encargarán de la venta y el check-in de los billetes de Iryo para los viajeros cordobeses y turistas que recalen en la ciudad. Allí, la fisonomía de la estación ha incorporado también un espacio propio de Iryo, dando fe de que la competencia ferroviaria ya es una realidad.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha acercado a la estación para dar la bienvenida a este primer tren y saludar su llegada junto a los directivos de la compañía privada. “Córdoba es la ciudad mejor conectada de Andalucía con otras ciudades con alta velocidad”, ha destacado el regidor, que ha aplaudido que esta nueva firma de trenes llegue para dar servicio a cordobeses, a quienes usan el tren para trabajar y también para el turismo.

Córdoba es parada en el recorrido entre Madrid y Málaga y también con Sevilla, trayecto elegido para el viaje inaugural de Iryo en Andalucía, para ‘reinaugurar’ la primera línea de alta velocidad desde 1992. El viaje entre Córdoba y Sevilla se ha realizado en 37 minutos, unos diez minutos antes de lo previsto. A las 13:02, el convoy con ocho coches que conforman los flecha roja, ya estaba en la estación de Santa Justa.

En la capital andaluza, era el turno de las autoridades locales y regionales: el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz. Y junto a ellos, el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, que ha destacado lo que supondrá en cifras la incorporación de la compañía a Andalucía: 60 empleos directos y 350 millones de euros en impacto turístico.

Competencia en precios

Tras esas cifras, a empresa quiere presentarse con un estilo propio desde la silueta roja del tren en el horizonte, a la calidad y confort que quieren ofrecer y el “trato diferencial y personalizado” para el cliente. Y aunque no se identifican como una compañía de bajo coste – “no somos low cost”, sí juegan con la competencia de precios: Ya tienen a la venta los billetes hasta diciembre: “A mayor antelación, mejor precio”, sostiene Teresa Parias, del equipo de ventas de la compañía.

Los trenes Iryo están compuestos por ocho coches, con un total de 467 asientos, un centenar más que un AVE. Del total de plazas, dos son para personas con movilidad reducida y una cuarentena se reserva en la zona Haizea para que, quien quiera tomar algo del vagón cafetería, pueda hacerlo también sentado en plazas con mesa, apostando por la gastronomía dentro del turismo.

Los tres primeros coches del tren pertenecen a tarifas especiales, con asientos más amplios y posibilidad de integrar el menú en el billete. Luego, con el total de los coches, el tren de Iryo ofrece casi un centenar más de plazas que un AVE.

Este tren de alta velocidad de Iryo está homologado para alcanzar una velocidad de 360 km/h, si bien en España, por infraestructuras, solo puede coger los 300 km/hora.

El tren de Iryo logró su homologación en septiembre de 2022. Se realizaron pruebas en la línea Madrid-Andalucía ya el año pasado y desde febrero se han realizado servicios en preoperativa, para los maquinistas que realizan esta circulación. Este jueves se ha realizado un primer viaje inaugural y al frente ha estado como maquinista Aser Ruiz, “emocionado por todos los compañeros, por lo que supone dar un paso más”: Córdoba y Andalucía se suman ya a la liberalización de la competencia en la oferta de trenes de ata velocidad.

