El comité de expertos se reunirá para considerar medidas ante la subida "constante" de la incidencia de Covid

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado este domingo que el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el conocido como comité de expertos, se va a volver a reunir "esta semana o la que viene" para evaluar la situación de la pandemia de Covid-19 debido a la subida "lenta" y "constante" de la incidencia en la región.

Así lo ha indicado el consejero a preguntas a los periodistas tras su participación en Córdoba en la celebración del Día Mundial de la Diabetes, quien ha señalado que el comité se reunirá para "impulsar" el plan de alta frecuentación de invierno y "hacer una valoración de esa pequeña subida escalonada que ahora no se ve reflejada en la presión asistencial hospitalaria".

"La subida es lenta pero constante y tenemos que valorarla para ver si hay que tomar alguna medida para poder frenarla", ha aseverado Aguirre.

Asimismo, preguntado por las próximas fiestas de la temporada de invierno, ha valorado que Andalucía puede ser "precavida" y "prudente". "Yo espero que la evolución como consecuencia del gran volumen vacunación que tenemos no sea igual que otros países del centro europeo, pero tenemos que estar expectantes", ha manifestado.

Con respecto al ritmo de vacunación en mayores y la tercera dosis, el consejero ha valorado que la Junta "está muy contenta" porque ya son "más de 500.000 personas" con tercera dosis en la región.

"Tenemos que seguir porque tenemos dosis de sobra", ha señalado Aguirre, tras añadir que la Consejería también está pendiente del informe de la Agencia Europa del Medicamento (EMA) para cuando dé el visto bueno para inocular a los menores once años. "Estamos preparados para vacunar", ha apuntado.

Asimismo, con respecto a los vacunados con Janssen, Aguirre ha recordado que ya se ha llamado a vacunar con la segunda dosis a las personas por encima de 60 años que recibieron esta dosis, así como que en las prisiones ya se ha administrado la nueva dosis con Pfizer.

Por último, preguntado si la Junta va a ampliar el rango de edad para la tercera dosis, ha asegurado que él "ya ha pedido" bajar la edad de vacunación a 60 años y que la administración autonómica "seguirá" disminuyendo el rango de edad para esta tercera vacuna "hasta llegar en su momento a la población entera".

