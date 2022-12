Cientos de mascotas en Sadeco en busca de una segunda oportunidad

El Centro de Sanidad y Bienestar Animal de Sadeco acoge a entre 300 y 400 mascotas en busca de una segunda oportunidad. Estos animales han sido encontrados en la vía pública o donados por dueños que no se pueden hacer cargo de ellos. Aunque busquen una familia que les dé una segunda oportunidad, “no son ningún regalo” y necesitan de personas responsables para llevar a cabo sus necesidades, según señalan desde el Centro de Sanidad y Bienestar Animal de Sadeco.

En épocas navideñas, muchos usuarios deciden obsequiar a sus seres queridos con una mascota, en la mayoría de los casos perros o gatos, pero desde el Centro de Bienestar Animal de Sadeco recuerdan que “no son un regalo” y que “debes tener en cuenta unos requisito de responsabilidad de adopción”, ya que estos animales que buscan una segunda oportunidad no deben verse otras vez en la situación de abandono.

Desde el centro ponen en valor una acción muy importante que es la de adoptar, ya que estos animales necesitan una familia. Cada día llegan a Sadeco animales perdidos, abandonados y encontrados en la vía pública e incluso cedidos por sus dueños. Algunos de estos padecen enfermedades y están en condición de desnutrición. Al llegar al centro se les realiza un protocolo de actuación que tienen distintas fases: desparasitación, vacuna antirrábica, y se les revisa o implanta el microchip, también pasan por un periodo de cuarentena, entre otros. Los usuarios que están dispuestos a formalizar una adopción animal, deberán saber que deben acudir con cita previa y mantener un cuestionario con los veterinarios de una media hora ya que “si no estás capacitado , va a tener que venir de vuelta y va a ser un trauma tanto para él como para ti”. “La adopción puede costar unos 60 euros”, informan.

La veterinaria Elena Jiménez, que ha atendido a este medio durante una visita por el centro ha explicado que tener una mascota en adopción es una acción que hay que pensarlo bien “por que tu vida puede cambiar”, ya que los animales necesitan uno hábitos que tienen que cumplir. Elena también ha comentado que si te gustaría pasar tiempo con los animales del centro pero no tienes posibilidad de adoptar, existe un programa de voluntariado donde puedes pasar tiempo con las mascotas para “darles el cariño que necesitan”, donde puedes, pasearlos, lavarlos. Todo en las instalaciones del centro.

Las instalaciones del centro están equipadas de esta forma: Los perros grandes habitan en los boxes que tienen dos partes; la exterior y una interior con una cama para ellos. Por su parte, los cacharros están dentro al igual que los gatos también. Con unas instalaciones adornadas con un tronco para poder pasear y jugar.

Entre perros y gatos, también encontramos equinos. Caballos, ponis, burros. Algunos de estos nacieron en Sadeco. Como ha comentado Elena Jiménez, “para adoptar a un equino debes de tener un código de explotación ganadera donde tienes que inscribir al equino”. En el momento que se llevaba a cabo la socialización interespecie los perros salen a correr a las instalaciones de césped donde ven a sus compañeros equinos.

El equipo del centro está formado por tres veterinarios, un auxiliar y dos becarios. Durante la visita al centro, el equipo recibió la llegada de un nuevo miembro. En este caso, un perro que presentaba un mal aspecto. El animal tenía costras en el morro. A la llegada a la clínica del centro se le realizó un test para destacar su estado.

“Dado el carácter solidario, así como la tipología de actividades no es necesario un perfil profesional o académico definido, por lo que, en un principio, cualquier persona mayor de edad podrá participar en el programa” han indicado desde el centro. Por su parte, “existe una entrevista que permitirá determinar conjuntamente su participación”, informan desde el centro

Dentro de las actividades que se enmarcan dentro del programa de voluntariado se pueden descargar “ pasear y ejercitar a los perros”, “realización de fotografías de los animales para alojarlas en la página web y favorecer los procesos de adopción”, “higiene de los animales, baños, cortes de pelo”

Para la participación en el voluntariado, las personas interesadas “formalizarán su relación por medio de un contrato de voluntariado con una duración inicial de tres meses, que podrá ser renovado siempre que la demanda y las condiciones concretas lo permitan”, han concluido.

