La CHG propone no sumar hectáreas de regadío: "Hemos llegado al límite"

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha indicado este jueves que va a gestionar "cada gota de agua" ante la situación de desembalse en la que se encuentra la cuenca, al tiempo que ha señalado que en el borrador para el Plan Hidrológico que está elaborando para los próximos seis años va a proponer no aumentar el número de hectáreas para el regadío porque "hemos llegado al límite".

"Procuramos gestionar cada gota de agua", ha aseverado el presidente de la CHG, Joaquín Páez, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que "hay que seguir cuidando el agua en todos los sectores", pero donde "se nota más" si se cumplen los compromisos es "en el sector de los regantes".

"Nosotros estamos ahora elaborando el borrador del Plan Hidrológico del Guadalquivir en los próximos seis años y proponemos que el incremento de hectáreas de regadío sea cero porque hemos llegado al límite que el sistema contempla con estas condiciones, casi 900.000 hectáreas, por lo que no daremos concesiones nuevas salvo por ahorro o por agua regenaradas", ha manifestado.

En este sentido, Páez ha afirmado que "la mayor parte" de los regantes "ya lo saben y están de acuerdo", toda vez que ha añadido que si "se mantiene esta situación, habrá que tomar una decisión en cuanto a restricciones al regadío".

"Es necesario también regular el uso industrial del agua y la del abastecimiento, esta última para asegurarlo, porque está asegurado para entre dos y tres años y la primera medida que ya hemos tomado es reserva 400 hectómetros cúbicos de agua almacenada únicamente para este fin", ha apostillado.

En cuanto a las previsiones de la Aemet de un otoño cálido en Andalucía, el presidente ha lamentado que "nosotros manejamos las mismas y sabemos que no son buenas". "Las previsiones pueden no cumplirse y nosotros estamos trabajando esta situación todo el año, porque llevamos 25 años inmersos en una situación influida por el cambio climático", ha detallado.

Asimismo, ha indicado que habrá que "reducir" el regadío porque este año hidrológico y campaña "ya han sido muy complicadas". "Este año la situación es bastante peor, porque hemos empezado con un 20% menos de agua embalsada que en los últimos años y si las condiciones no cambian, tendremos que sentarnos todos", ha lamentado.

Sin embargo, ha defendido que lo importante es "ser eficientes" y que Andalucía tiene una agricultura de "las más modernizadas de España y Europa", porque "el 75% del agua que se utiliza se usa de forma muy eficiente".

Con respecto a los porcentajes de uso del agua desembalsada, el presidente ha insistido en "seguir educando en cuanto al uso del agua", pero sobre todo ha hecho hincapié en el regadío, porque se lleva "el 87% del desembalse" de la demarcación, al tiempo que ha indicado que el 4% se utiliza de forma doméstica y que menos del 10% es para uso industrial.

Páez ha indicado que, ante el cambio climático, la CHG trabaja "siempre" con esos parámetros. "El número de precipitaciones ha bajado un 7% en los últimos 25 años y la temperatura media ha subido medio grado", ha asegurado.

Asimismo, ha afirmado que los regantes son "conocedores" de esta situación y trabajan "conjuntamente con nosotros", al tiempo que ha lamentado que la situación geográfica de Andalucía es una zona de "transición climática", por lo que es "muy proclive" a sufrir los efectos del cambio climático.

Por último, preguntado si el agua va a subir como la luz, Páez ha concluido que las infraestructuras que hay están "un poco obsoletas" y en una situación de cambio climático "no se pueden permitir ninguna pérdida de gota de agua" durante el transporte, por lo que "eso redunda directamente en el precio del agua".

