CCOO denuncia la "inacción" del SAS ante la fuga de profesionales a otras comunidades autónomas

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha mostrado su preocupación "por la situación de desmantelamiento del sistema sanitario público que estamos viviendo de forma encubierta", según afirman a través de una nota de prensa. El reciente Plan Estratégico de Atención Primaria 2020-2022 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que recientemente se ha presentado, es un claro ejemplo, a juicio de CCOO, "de la perversión con la que actúa la Consejería de Salud que, en vez de afianzar a sus profesionales, lo que va a provocar es que aumente la fuga a otras comunidades autónomas en busca de estabilidad y de mejores condiciones laborales y económicas".

Hace unas semanas, se ha presentado en el servicio de salud de la comunidad de Castilla y León (SACYL), un plan para atraer médicos de Familia, debido a la necesidad de cubrir los médicos que se jubilan. Para lo cual, ofertan contratos de tres años, cursos para la adaptación a su sistema sanitario (protocolos, programas informáticos, etc) , facilidades para acceder a la carrera profesional, y un sueldo acorde, sobre todo en las horas extraordinarias (guardias).

Para el responsable de Acción sindical del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Antonio López, “esto nos va a suponer una emigración de los pocos médicos que puedan quedar en Andalucía, sin contar con los que terminan su formación que, desde hace años, ante el desprecio del SAS, ni se plantean quedarse en la comunidad que les ha explotado en su formación”.

“Desde CCOO, una vez más, exigimos al consejero de salud, Jesús Aguirre, que cumpla de una vez su promesa electoral de hace 3 años e iguale las condiciones salariales de todos los profesionales de la sanidad andaluza a la media española, como prometió en su programa electoral”, remarca López quien subraya que “es inadmisible que los profesionales del SAS continúen en el vagón de cola de todo el estado español, en cuanto a estabilidad laboral, condiciones laborales y retribuciones”.

López denuncia que “durante este verano hemos sufrido el cierre de los consultorios de los pueblos pequeños de Andalucía, y las citas para consultas se están asignado en los centros de salud, con suerte, con una media de 14 días, pero además, encontrándonos con la mitad de personal médico”.

Ante esta situación, el responsable de CCOO vaticina que “las próximas navidades y el próximo verano nos vamos a encontrar con el cierre de centros de salud y el bloqueo de la sanidad pública, y lógicamente, va a ser imposible llevar a cabo el programa de Atención Primaria que propone la Junta, si no vamos a disponer de recursos humanos suficientes”.

Por ello, CCOO va a intensificar las denuncias y protestas hasta conseguir mayor estabilidad con contrataciones de larga duración y con unas condiciones dignas laborales y retributivas. CCOO hace un llamamiento a todas las trabajadoras y trabajadores para que secunden las protestas y además pide el apoyo de la ciudadanía para la defensa de una atención sanitaria digna, de calidad y garantista para la salud de todas las personas.

