Un carnaval ‘bajo el mar’ en el colegio

Todo tipo de peces, medusas, olas, un faro, la playa y hasta un rincón pirata. En el colegio Ana de Charpentier de Aldea Quintana, los escolares han vivido un carnaval muy diferente. Gracias a los docentes y al AMPA, la escuela se ha convertido esta semana en un pequeño océano para celebrar esta fiesta.

La actividad se ha realizado dentro de un proyecto piloto sobre desarrollo sostenible de la agenda 2030 que lleva a cabo la Diputación Provincial de Córdoba y que se ha ejecutado en algunos centros educativos. Dentro de este programa trabajan diversos temas y aprenden aspectos relacionados con el mar, desde su fauna a la contaminación que sufre el medio marino.

“Hemos convertido el colegio en un pequeño océano”, cuenta a Cordópolis la directora del centro, Charo Mazo. Testeros de corales, un submarino amarillo o escaleras con peces que llevan hasta el final del centro componen el escenario en el que se ha convertido el colegio.

Docentes, escolares, madres y padres han participado en esta iniciativa que han preparado durante dos meses. Y este viernes 24 de febrero se han sumergido de lleno en este paisaje. La comunidad educativa ha vivido una celebración de lo más especial, ya que todos sus integrantes han acudido al centro disfrazados con una indumentaria relacionada con el medio acuático. Los disfraces habían permanecido en secreto hasta el día de la fiesta.

“Llevamos desde después de las vacaciones de Navidad decorando nuestro centro y realizando distintas actividades”. Entre ellas, han elegido en total diez objetivos dentro del programa de desarrollo sostenible. “Convertir el colegio en un océano era una forma de hacerlo más atractivo para los niños”, explica la directora.

Y aunque acabe ya el Carnaval, este colegio seguirá disfrutando de su particular océano hasta finales de junio, trabajando durante todo el curso los objetivos de este proyecto piloto.

