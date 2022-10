Camisetas de Stop Desahucios a un lado y al otro de la pantalla de cine: “Es el reflejo de nuestra lucha”

Este domingo, en el patio de butacas de un cine de Córdoba, cerca de una veintena de personas llevan puesta la camiseta de Stop Desahucios. Al otro lado de la pantalla, recién estrenada, van a proyectar la película 'En los márgenes', producida y protagonizada por Penélope Cruz y dirigida por Juan Diego Botto, que retrata precisamente la realidad de los desahucios en España. Al finalizar la proyección, emoción y su cántico: “¡Sí se puede!”.

“La película refleja muy fielmente la lucha contra los desahucios, la lucha por el derecho a la vivienda digna”, cuenta a Cordópolis quien fuera portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, Rafael Blázquez, miembro activo de la plataforma que fue con este grupo a ver el film. “En la última asamblea, propusimos ir a ver la película”, dice sobre los compañeros que “tienen encima la amenaza del desahucio, y otros que ya lo solucionaron y siguen en la plataforma”. Personas que iban a ver la película con los ojos de la realidad que viven en el día a día.

Para quien aún no la haya visto -'spoiler'-, 'En los márgenes' retrata la vida en apenas 24 horas de distintas personas en situación extrema de vulnerabilidad, con esa amenaza del desahucio sobre sus cabezas ylas consecuencias que ello conlleva. Y esa realidad, es la que las personas que integran Stop Desahucios Córdoba viven desde hace años cada día.

La emoción al ver la película es la emoción de sus vidas. Se reconocen en ella, donde actúan siendo ellos mismos algunos miembros de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH). “La película refleja muchas de las situaciones que cada día vemos en las asambleas”, afirma Blázquez. “Han conseguido plasmar esas situaciones, momentos clave donde la mujer se mantiene arriba y el marido a veces no está tan a la altura, eso lo hemos visto muchas veces... Hemos visto los miedos, las lágrimas, pasar del abatimiento a la indignación. Todo ese proceso se refleja en la película”.

“Está muy bien construida, es muy fiel. Muestra a esa gente que el desahucio deja por los suelos y cómo se ha levantado. Y refleja también la figura del militante extremo, que por implicarse tanto lo echan de su casa, en situaciones a veces muy estresantes”, reconoce.

Situaciones que no han dejado de ocurrir, unas cien veces al día en España. La pandemia supuso un parón por la moratoria antilanzamientos que se estableció, pero ahora de nuevo, “en la conjunción de crisis que estamos viviendo” -la de la propia pandemia y la generada por la guerra en Ucrania-, ya estamos sintiendo en las asambleas que cada vez llegan más personas“.

Y advierte: “En cada asamblea se incrementa el número de personas que acude y eso nos hace presentir un tsunami de nuevos desahucios. Hay que poner freno y garantías legales para que no ocurra. Y la sociedad debe arrimar hombro con hombro”, pide.

Porque la película que retrata el mundo de los desahucios llega también un momento clave: “Ahora está el debate sobre si se saca o no se saca una Ley de la Vivienda que por fin ponga freno a la lacra de los desahucios, que de verdad proporcione herramientas para no dejar a nadie atrás”.

Con ese horizonte, con la realidad en su día a día y en su retina tras ver la película, la esperanza también se abre paso. “Al finalizar la proyección, hubo personas que salieron emocionadas y, al vernos con nuestras camisetas de Stop Desahucios, se acercaron a preguntar: ¿Qué puedo hacer? Queremos colaborar. ¿Cómo puedo ayudar?”. Es la solidaridad que traspasa la pantalla del cine y que sostiene la lucha contra los desahucios.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!