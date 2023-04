El calor inédito de abril activa el protocolo para tomar medidas en las aulas

En junio de 2022, los centros educativos de Córdoba adelantaban el horario de salida del alumnado antes de que el calor hiciera estragos en las aulas o bien cambiaron las clases a entornos más frescos, como un parque. El termómetro rondaba entonces los 40º, a mediados de junio. Ahora, casi dos meses antes, aún en abril, las jornadas de altas temperaturas que prevén rozar ese registro, están ofreciendo un calor inédito para lo habitual en el cuarto mes del año y han obligado a sacar del cajón y activar el protocolo para tomar medidas en las aulas contra las altas temperaturas.

Se trata del Protocolo General de Actuación en el Ámbito Educativo ante Olas de Calor o Altas Temperaturas Excepcionales, que de hecho señala que su “época de activación será, normalmente, coincidente con los meses de junio, julio y septiembre”, si bien en función de las condiciones de temperatura, este podrá adelantarse o posponerse. El documento establecido desde hace unos años por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, debe aplicarse cuando el termómetro convierte a los centros educativos que no cuentan con climatización, en auténticos hornos en las últimas horas de la mañana lectiva.

Este protocolo es una herramienta para los centros educativos, que disponen de él, y es la dirección de cada colegio o instituto quien toma la decisión de activarlo y las medidas correspondientes, explican desde Educación. Y, en estos días, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado por primera vez en su historia el aviso amarillo por calor en el mes de abril en el Valle del Guadalquivir, los centros escolares echan mano de dicho protocolo.

Se trata de “una guía predefinida para orientar las acciones de la comunidad educativa de tal manera que pueda prepararse y responder de manera eficaz y efectiva ante situaciones de olas de calor o episodios de altas temperaturas excepcionales”. Y para ello, el documento recoge actuaciones y medidas organizativas que pueden tomar los centros para “neutralizar o minimizar las consecuencias de estos fenómenos meteorológicos, procurando preservar la salud y el bienestar de todas las personas que conviven en dichos centros”.

Así, en estos días de calor, según el protocolo, los centros educativos de Córdoba podrán flexibilizar el horario del alumnado con la finalidad de adaptarse a las circunstancias de altas temperaturas excepcionales. Y podrán también, si así lo deciden, permitir la salida del alumnado del centro docente a requerimiento de las familias, de acuerdo con la organización previa y los horarios de salida que se establezcan por el centro a estos efectos.

Esta medida se hizo efectiva en algunos centros en junio de 2022, con la ola de calor que afectó a Córdoba a mediados de aquel mes. Otros centros, con parques cercanos o zonas ajardinadas, sacaron al alumnado al aire libre para dar sus clases.

Y es que el protocolo establece que se debe evitar la realización de las actividades en los espacios que resulten más calurosos, permitiendo el traslado del alumnado a otros espacios o instalaciones del centro docente que resulten más abiertos, frescos y sombreados para la realización de dichas actividades.

Asimismo, a criterio de los equipos directivos, podrá organizarse la realización de las distintas actividades dentro del horario lectivo que mejor se ajuste a estas circunstancias meteorológicas, evitando realizar tareas de mayor actividad física por parte del alumnado en las horas más calurosas del día y procurando que dichas actividades se realicen en espacios de sombra. Y prestar especial atención y cuidado al alumnado con necesidades educativas especiales, al alumnado con enfermedades crónicas o cuidados especiales y al alumnado de Educación Infantil.

Cuando se haya previsto realizar algún tipo de actividad extraescolar o evento en espacios exteriores, se deberá ver si procede su modificación o cancelación. Y, como normas de prevención generales, el alumnado deberá mantenerse suficientemente hidratado, además de recomendar el uso de ropa adecuada al calor de estos días.

Desde hace unos años, con los episodios repetidos de calor que se producen en el curso escolar, tanto desde la Junta de Andalucía como desde el Ayuntamiento de Córdoba, se han realizado obras en algunos centros educativos para instalar una climatización que permita pasar los días de más calor sin perjuicio de las clases. Pero esta climatización no llega a todos los centros. En la capital, el Consistorio la instaló en 19 colegios -después de varios años de trámites y obras-, y en el conjunto de la provincia, la Junta ha llegado con su Plan de Bioclimatización a 93 centros, para instalar refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas.

