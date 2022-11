El Banco de Alimentos pide que las donaciones se hagan en las cajas de los supermercados

En la Gran Recogida 2022 del Banco de Alimentos de Córdoba participarán 126 establecimientos. Las modalidades para ejercer la solidaridad con los más desfavorecidos son dos: en metálico, al pasar por caja y figurando la donación en el ticket de compras o aportando alimentos no perecederos y depositándolo en las bañeras de cartón dispuestas. Desde la entidad reclaman que se priorice la primera opción.

El presidente del Banco de Alimentos de Córdoba, Rafael Revuelto ha explicado que “esta semana empieza la gran recogida de alimentos. Comienza el viernes día 25 y dura en principio hasta el seis de diciembre. Nos gustaría dejar claros dos puntos: Uno, que el 25-26 van a ser donaciones mixtas, tanto con alimentos físicos como con aportaciones en línea de caja y luego que a partir del 26 van a ser donaciones económicas en línea de caja”.

Las tiendas con entregas físicas de alimentos durante los días 25-26 son: Aldi (59), Carrefour, supeco (7), Cash Frech (8), Covirán (4), El Jamón (5), Eroski (1), García Valero (3), Garvín (1), Más ahorro (5), Piedra (6), Proxima (1), Proxi (7), Optima (4), Siete Villas (5), Suma (1), Super Alcoop (6), Pedro Ramírez y Valenzuela. Las tiendas que se donan en metálico al pasar por caja son: Deza (9), Dia (12). El Corte Inglés y Supercor (3), Lidl (10), Mercadona (27).

El responsable de la recogida, Juan José Cas, ha añadido que “lo que queremos hacer llegar es que las aportaciones en línea de caja es el sistema más eficaz, el que da mejores resultados porque el Banco de Alimentos con la aportación que haga cada persona compra lo que necesitamos y nos evitamos clasificar todos los productos. Por favor, los que quieran donar si pueden que sea a través de este sistema”. Además, durante todo el año también se puede enviar donaciones mediante transferencia bancaria. El número de cuenta aparece en la web de la entidad. “Cuando un donante hace su aportación en línea de caja, en el ticket de compra le saldrá la cantidad que ha donado, pero esta estará exenta de IVA, cuando nosotros compramos con ese dinero es cuando en la factura de compra, pagamos el IVA”. han añadido.

Desde el Banco de Alimentos han recalcado que los productos más necesarios son los de alimentación infantil “cuanto menos alimentos vengan en tipo, no en cantidad, nos ayuda a clasificar”.

La entidad sigue pidiendo voluntarios para realizar las tareas que envuelven la Gran Recogida. El número estimado para solventar estas necesidades serán 2000. Pueden apuntarse en el siguiente enlace. https://www.granrecogidadealimentos.org/

Para donar de forma online: https://donaciones.fesbal.org/banco-de-alimentos-de-c%C3%B3rdoba

