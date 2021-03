El AVE 'low cost' de Renfe hará parada en Córdoba en 2022

El próximo año, los cordobeses tendrán al menos dos opciones de viajar en alta velocidad a precios razonables. Por un lado, está Ouigo, una compañía francesa que espera llegar a la ciudad (y a Sevilla) el próximo año. Ahora llega Avlo. El presidente de Renfe, Isaías Táboas, ha comunicado que la compañía prevé que Sevilla contará con el tren Avlo, el nuevo producto de bajo coste de la compañía, “a lo largo de 2022”. Ese tren hará parada en Córdoba.

Tanto Ouigo como Avlo se van a estrenar antes en la línea entre Madrid y Barcelona. De hecho, la compañía francesa ya tiene viajes previstos para el mes de mayo. La low cost de Renfe lo hará para el 23 de junio. Las dos entidades, en este plan de liberalización de la alta velocidad en España, tienen previsto iniciar en 2022 la explotación de la línea entre Sevilla y Madrid, con paradas en Córdoba, Puertollano y Ciudad Real.

Y habrá más. Además de los trenes AVE habituales (a precios de la actualidad) está previsto que también empiece a explotar la línea la compañía Ilsa (un consorcio formado por Trenitalia y Air Nostrum). La pandemia ha retrasado los planes de todas las compañías, pero no tanto como pudiera parecer, ya que ninguna iba a poder operar antes de este año. De hecho, el estreno de los AVE low cost no se producirá entre Madrid y Barcelona hasta 2021.

El lanzamiento de un AVE barato constituye uno de los pilares del plan estratégico que Renfe desarrolla para prepararse ante el fin de su monopolio y la llegada de competencia. La compañía confía en que este nuevo servicio le genere el 20% de sus ingresos totales en un horizonte de diez años.

Esta apuesta también forma parte de una estrategia europea por optimizar el ferrocarril, mucho menos contaminante en viajes nacionales que el transporte aéreo.

