Atrapado en el aparcamiento del Reina Sofía

Raúl aparcó su coche el martes en el parking habilitado en el hospital Reina Sofía. Acudía a cuidar a un enfermo. 15 horas después, sin dormir, sin desayunar y con varias citas pendientes, no ha podido sacar su coche. Un vehículo aparcado tras el suyo lo impedía. Y por mucho que lo ha intentado ni la grúa de la Policía Local ni la empresa concesionaria del aparcamiento han podido hacer nada por liberar a su vehículo.

Según ha relatado a este periódico, Raúl llamó para denunciar que su coche "está encerrado entre dos vehículos" en "un aparcamiento supuestamente regulado" y vigilado. "El terreno propiedad de Reina Sofía. Me dirijo a la empresa concesionaria y me dicen que ese coche que me cierra el paso ha sido aparcado por la noche", en un horario donde la compañía no actúa, entre las 22:00 y las 8:00 de la mañana. La propia empresa le ha instado a llamar a la Policía Local. Pero aquí llega el segundo problema.

"Llamo a la policía y me dicen que este terreno es privado y no pueden actuar, y que además como no hay líneas pintadas en el suelo no se sabe quién ha aparcado mal", relata Raúl. Finalmente, logra que la Policía Local se persone en la zona y a través de la matrícula localice al conductor que habría aparcado mal dejándole atrapado. Pero dos horas después, esa persona no había bajado, señala.

Este conductor ha denunciado la espera para poder acceder a su vehículo "para poderme ir a descansar". "Eso sí el euro" que cuesta aparcar "lo pagamos todos. Imagínense que es una persona enferma de las muchas que vienen de pueblos a consultas externas y se tienen que quedar tiradas horas en un llano en el que se ha pagado previamente por aparcar sin que nadie haga nada para poder solucionarle el problema y que le quiten el coche", ha lamentado.