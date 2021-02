Arranca la vacunación en Vista Alegre a la que están citados 3.600 profesores este viernes

Hacía meses que el pabellón Vista Alegre no presentaba una imagen tan concurrida. Desde las 9:00, decenas de profesores han pasado por el polideportivo para recibir la vacuna contra la covid-19. Los docentes de Educación Especial, Infantil, Primaria y Secundaria pertenecen al Grupo 6 de vacunación y están siendo inoculados con la vacuna de Astrazeneca que, al igual que la de Pfizer, también es de dos dosis. Según ha explicado a CORDÓPOLIS el director de Enfermería de Córdoba-Guadalquivir, José Lázaro, durante la jornada de este viernes están citados un total de 3.600 profesores de Córdoba. Mañana sábado, el ritmo de vacunación será el mismo, con otros 3.600 docentes, y en los próximos días se conocerán otros listados con más profesores a los que vacunar.

Para que el proceso de vacunación sea más rápido se han dispuesto un total de ocho mesas repartidas por el interior del pabellón. Tras conocer el primer listado de docentes que debían ser vacunados, los profesores y coordinadores covid de los centros y directores recibieron una comunicación con la mesa y el horario asignado a cada colegio. Además, explica Lázaro, "se entregó una infografía sobre la ubicación de las distintas mesas y una serie de recomendaciones".

Entre los consejos se ha comunicado que las mujeres embarazadas no podían ser vacunadas. Ni con esta vacuna ni con las de Pfizer o Moderna ya que no hay estudios realizados con este colectivo. Por ello, Lázaro aconseja que la vacunación se produzca varios meses después de dar a luz. Asimismo, no recibirán la dosis aquellos profesores mayores de 55 años ya que la vacuna de Astrazeneca está indicada para personas de hasta 55 años. Los profesionales de 56 años o más pertenecientes al Grupo 6 tendrán que esperar para vacunarse.

Por otro lado, los profesores que han sido diagnosticados de covid en los últimos seis meses anteriores a la cita no pueden acudir a la vacunación sino que deben esperar a que pasen otros seis meses desde la fecha del diagnóstico de covid. No obstante, este antecedente no se tiene en cuenta en caso de tener ciertos factores de riesgo, como asma grave, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, trasplantados, cirrosis, antecedente de accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, epilepsia, enfermedades neurodegenerativas, obesidad mórbida, diabetes mellitus, inmunodepresión, infección VIH, etc.

Tras recibir la primera dosis de Astrazeneca, todos los profesores deben esperar 15 minutos en las gradas, manteniendo la distancia de seguridad entre ellos, como medida de precaución ante posibles reacciones. El enfermero referente provincial de covid escolar, Pedro Galey, recuerda que este tiempo de espera "debe hacerse siempre que se recibe una vacuna aunque, como estamos tan familiarizados con ellas, cuando nos inoculan nos solemos ir de los centros de salud en lugar de esperar".

Tanto la vacunación de este viernes como la de este sábado no entiende de las características de centros educativos ya que tanto profesores de centros públicos como concertados y privados recibirán la vacuna sin distinción alguna. La segunda dosis a estos profesionales tendrá lugar en marzo, adelanta Lázaro: los docentes vacunados este viernes la recibirán el 9 de mayo en la misma mesa y en el mismo horario mientras que los que se inoculen mañana deberán acudir el 8 de mayo, también a la misma mesa y a la misma hora.

Una vez que finalice la jornada de vacunación de este viernes, que será en torno a las 18:00, se contabilizarán las dosis suministradas y se dejará constar en los historiales clínicos de los docentes que hayan acudido ya que, quienes no quieren ser vacunados, simplemente no asisten. Tras la jornada de este sábado, los responsables del proceso de vacunación en Córdoba seguirán aglutinando listados de profesores pendientes de ser inoculados y, dependiendo del número, se realizará el proceso en un lugar u otro de la ciudad.