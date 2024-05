Arranca la campaña de las europeas: varios apuntes en clave cordobesa de unas elecciones diferentes

La última vez que los cordobeses votaron a sus representantes en el Parlamento Europeo fue el 26 de mayo de 2019. Aquellas elecciones quedaron diluidas al coincidir con las municipales y con varios comicios autonómicos en España. De hecho, es complicado encontrar a alguien que recuerde el resultado de aquellas elecciones sin tener que recurrir a Google.

En Córdoba, las europeas de mayo de 2019 las ganó el PSOE con un enorme margen frente al PP, que quedó en segundo lugar. Fueron unos comicios en los que, no obstante, los populares lograron sumar acuerdos con Ciudadanos y Vox para arrebatarle el poder a los socialistas, que no sumaban mayorías progresistas pese a sus victorias. En Córdoba ciudad ganó el PP, por poco, y le arrebató la Alcaldía a Isabel Ambrosio. El actual alcalde, José María Bellido, que hoy goza de una cómoda mayoría absoluta en Capitulares, pactó con Ciudadanos y con Vox. Ciudadanos ya no tiene concejales y muchos de sus cargos se pasaron al PP.

En clave elecciones europeas, el retrato de 2019 mostraba a un PSOE aún fuerte en Córdoba gracias a la provincia. Los socialistas ganaron votos en la capital. En Córdoba, el PSOE se hizo con casi el 40% de los votos. El PP cosechó el 24%, frente al 12,5% de Ciudadanos. Su suma les dejaría cerca de los socialistas, que seguirían primeros. En 2019, Unidas Podemos logró casi el 13% y Vox apenas llegó al 6,5%.

Las perspectivas locales son muy diferentes ya. Se espera que el PP asuma parte del voto de Ciudadanos e incluso capte descontento de indecisos socialistas. Unidas Podemos se presenta partido por la mitad. Por un lado, Sumar, donde está Izquierda Unida, que mantiene fuerte implantación territorial en Córdoba. Por otro, Podemos. Vox se mantiene y aparecen artistas invitados, como el partido del agitador Alvise Pérez, Se acabó la fiesta, al que el CIS le da incluso europarlamentarios.

Las elecciones europeas suelen ser las que más abstención generan, salvo cuando coinciden con otros comicios. Pero son unas de las que más suelen afectar a los ciudadanos, por todo el poder legislativo que tiene el Parlamento Europeo y la cantidad de competencias que han cedido a Europa los estados miembros.

No obstante, los votantes se suelen comportar de manera diferente en las europeas, no siendo siempre fieles a su opción favorita en unas generales o locales. En las europeas de 2014 irrumpió Podemos con fuerza, entonces unos desconocidos, como gran sorpresa del pasado.

Córdoba pierde votantes

Un total de 6.754.636 personas podrán ejercer el derecho al voto en Andalucía el domingo 9 de junio en las elecciones al Parlamento Europeo, de los cerca de 43.300 son ciudadanos de otros países de la Unión Europea (UE) residentes en la comunidad y que han manifestado su voluntad de votar en España, según datos de la Oficina del Censo Electoral (OCE) consultados por Europa Press.

Andalucía en su conjunto gana 129.019 electores en relación a los comicios de hace cinco años, aunque dos provincias reducen el número de personas llamadas a las urnas en relación a mayor de 2019, Córdoba (2.896 menos) y Jaén (9.584 menos).

El resto gana electores respecto a las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en concreto Almería registra 15.435 más, Cádiz 23.629, Granada 15.931, Huelva 5.904, Málaga 49.604 y Sevilla 31.349--.

Como es tradicional, la provincia de Sevilla es la que cuenta con mayor número de personas con derecho a voto, en concreto, 1.577.943 (1.535.070 andaluces residentes en la provincia, 39.858 residentes en el extranjero y 3.015 de otros países de la UE), seguida de Málaga, con 1.271.215 (1.190.641, 63.048 y 17.526, respectivamente). En tercer lugar se coloca Cádiz, con 1.026.609 (991.825, 31.965 y 2.819).

Por debajo del millón de electores se sitúan Granada, con 774.425 (716.031, 54.414 y 8.853); Córdoba, con 648.455 (625.713, 19.551 y 3.191); Jaén, con 518.000 (503.622, 13.814 y 564); Almería, con 528.719 (476.337, 45.753 y 6.629), y Huelva, con un total de 409.268 (395.280 andaluces residentes en la provincia, 8.422 residentes en el extranjero y 5.566 de otros países de la UE).

Los partidos arrancan la campaña

PSOE

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en Cortes, Rafi Crespín, ha defendido hoy en el arranque de la campaña de las Elecciones Europeas del 9 de junio que “sólo ganando la socialdemocracia se garantiza una Europa fuerte más próspera, solidaria y sostenible” de la mano de una agenda “económica, social y verde” que afronte las “revoluciones imparables que nos atenazan”, entre ellas la digitalización, la inmigración, la despoblación o los ataques al sistema democrático desde el populismo y la ultraderecha.

En un acto público en Montilla junto al alcalde de la ciudad, Rafa Llamas; el portavoz socialista de la Diputación, José Antonio Romero; y la candidata a las Europeas Pilar Algar, Crespín ha defendido que la socialdemocracia es la mejor garantía para plantar cara en la batalla por conseguir “más derechos, más libertades, más conocimiento, más feminismo y más ecologismo”, por lo que ha pedido el voto para la lista socialista encabezada por Teresa Ribera “para hacer que estas Europeas las gane la socialdemocracia y que España, así, gane el futuro, un futuro que tiene que ser próspero y con más oportunidades, sostenible y solidario”.

La dirigente ha trasladado que un proyecto socialdemócrata en Europa “le otorga fuerza económica como potencia frente a China” y ha expuesto que “España es el mejor ejemplo, ya que la economía va como un cohete y el progreso se hace sobre la base de las personas, con más de 21 millones de cotizantes”. “Una Europa fuerte nos permite atender la vulnerabilidad de las personas ante revoluciones imparables, como son la digitalización o la inteligencia artificial, que abren nuevos horizontes de desarrollo siempre de la mano de la protección a los trabajadores y de la creación de empleo de calidad con salarios dignos y conciliación familiar”, ha comentado.

Crespín ha citado también el Pacto Social Verde para una transición justa “tal y como todo lo que hemos conseguido en Córdoba gracias a la ayuda inestimable de Teresa Ribera”, y para invertir en la adaptación del cambio climático para solucionar el problema del agua en el norte de la provincia; reducir la factura eléctrica para mejorar la competitividad y la economía familiar “desmontando otro bulo del PP, que se reía de lo conseguido por Pedro Sánchez de la exención ibérica llamándolo timo ibérico”; abundar en el desarrollo de las renovables y avanzar en el desarrollo de una PAC más justa y sostenible.

Asimismo, la socialista ha defendido la fortaleza de una Europa más social contra los problemas más graves que plantea la despoblación y el envejecimiento; además de trabajar para que el derecho a la vivienda sea cada vez más posible, sobre todo en generaciones jóvenes; blindar la sanidad pública de los ataques de la derecha que la gestiona a base de privatizaciones y desmantelamiento del sistema público, “como hace Moreno Bonilla en Andalucía, también con los hospitales de Montilla, Peñarroya o Palma del Río”; o proteger la educación pública y universal “que nos iguala y nos hace libres”.

Por su parte, José Antonio Romero ha destacado la importancia de las Elecciones Europeas para asegurar que el empleo y el progreso lleguen a todos los territorios, para fortalecer la democracia contra el avance de los populismos y la ultraderecha, y para avanzar en Igualdad y con Memoria Histórica y Democrática.

Romero ha hecho hincapié en la llegada y reparto de los fondos europeos Next Generation “peleados y conseguidos gracias a la tenacidad y la decisión de Pedro Sánchez en Bruselas, que tanto y tan bueno está trayendo para el desarrollo económico de nuestros pueblos y ciudades en la puesta a punto y creación de nuevas infraestructuras y dotaciones de servicio público”, por lo que ha defendido la gestión socialista de los mismos “frente a un PP indolente e incapaz, que ha renunciado y devuelto fondos por no saberlos gestionar, como ha ocurrido con 15,3 millones en la capital o en otros municipios de la provincia, como en La Granjuela y Villanueva del Rey”.

El alcalde de Montilla, Rafa Llamas, ha pedido el voto para lograr “ahora más que nunca un Proyecto Europeo fuerte”. Así, ha llamado a que “frente a los que quieren destruir, estamos los que queremos seguir progresando en una Europa que siga avanzando para afrontar los grandes retos a los que nos enfrentamos”.

PP

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha afirmado que “frente a los agravios de Sánchez, las elecciones europeas del próximo 9 de junio son una oportunidad para defender a Andalucía en España y en Europa”. Repullo, que ha participado en Córdoba en el inicio de la campaña electoral ante el 9J junto al presidente del PP provincial Adolfo Molina, ha asegurado que arranca esta campaña con ilusión y con mucho orgullo andaluz. “Andalucía merece abandonar de una vez la etapa negra del PSOE para continuar transformándose, con otra forma de hacer política, como es la vía andaluza de Juanma Moreno que genera oportunidades, progreso económico y bienestar social para todos”.

El secretario general ha recordado cómo hace cinco años y medio los andaluces apostaron por el cambio, por Juanma Moreno y por el Partido Popular Andalucía. “Ahora somos la primera fuerza política y el partido en el que más confían los andaluces, y el 9J tenemos la oportunidad de llevar esa forma de hacer política a Europa. Necesitamos más Andalucía en Europa”, ha comentado.

Para Antonio Repullo estas elecciones europeas son un reto para Andalucía, “vamos a defender los valores de nuestra tierra en Europa y los que los andaluces merecen: fondos europeos bien repartidos, infraestructuras hídricas que hacen mucha falta en Andalucía y en la provincia de Córdoba, mayor capacidad eléctrica para generar industria y empleo. Los andaluces quieren vivir en libertad, quieren progreso y bienestar social, quieren igualdad, y eso solo lo podemos conseguir siguiendo la vía andaluza de Juanma Moreno”.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha remarcado que estas elecciones europeas “pueden ser la antesala del cambio en España”. “Es el momento de dar una respuesta clara a la división, la desigualdad, la censura y los muros que han traído Pedro Sánchez y el PSOE”, ha comentado y añadía, “todas esas personas que nos pregunta qué pueden hacer para cambiar el Gobierno de Pedro Sánchez, la respuesta es ir a las urnas el domingo 9 de junio y elegir la única opción válida para derrotar al PSOE y a Pedro Sánchez. Estas elecciones europeas serán la respuesta a la desigualdad, los engaños, el egoísmo, la división del muro y la corrupciones política y económica”.

Sumar

IU, Más País, Verdes-Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz han llamado a la ciudadanía a votar a Sumar en las Europeas para “garantizar y proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Córdoba”. Las fuerzas de izquierdas en Córdoba han celebrado el tradicional acto de inicio de campaña en la caseta de Feria de IU Córdoba, congregando a decenas de militantes y simpatizantes de diversas fuerzas políticas. En el evento, representantes de Izquierda Unida (IU), Más País, Verdes-Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz hicieron un llamamiento a la ciudadanía para votar a Sumar en las próximas elecciones europeas con el objetivo de proteger y garantizar los derechos de los trabajadores de Córdoba.

Sebastián Pérez, coordinador provincial de IU Córdoba, declaró: “Desde Izquierda Unida afrontamos con fuerza esta campaña de estas elecciones europeas fundamentales para nuestra provincia y nuestro país. Una elección donde Sumar es la garantía de unidad de las izquierdas, al servicio de los intereses de la clase trabajadora, frente a la deriva reaccionaria y neofascista, y frente a los grandes poderes económicos. Sumar defiende a los trabajadores y trabajadoras, a los pequeños productores, agricultores y ganaderos, oponiéndose a los grandes tratados de libre comercio, la deriva burocrática y la desindustrialización que Europa está imponiendo en nuestra tierra. Pedimos el voto para Sumar, porque es la única garantía real de políticas de izquierda y de construir una Europa diferente, frente a una Unión Europea al servicio de los grandes capitales y poderes económicos”.

Lola Alcaide, responsable de coordinación de Más País Córdoba y de Movilización en Sumar Córdoba, enfatizó: “Nuestra lucha tiene profundas raíces y una rica historia de logros que han mejorado la vida de millones de personas. Los avances conseguidos son gracias a nuestra unión. La presencia de la izquierda en el Parlamento Europeo es crucial ante los desafíos actuales de crisis económica, migratorias, cambio climático y pérdida de derechos. Las políticas de izquierda siguen siendo un faro de esperanza para muchos, promoviendo justicia social, derechos humanos, protección del medio ambiente y feminismo. Estos logros son el resultado de la unión y solidaridad. Necesitamos unir nuestras fuerzas, sumar nuestras voces y trabajar juntas para construir una sociedad más justa, equitativa y humana”.

Salustiano Luque, coportavoz provincial de Verdes Equo en Córdoba, añadió: “Verdes Equo nos sumamos a quienes deseamos una Europa comprometida con la lucha contra el cambio climático, la justicia y la soberanía alimentarias, y una agricultura y ganadería sostenibles. Una Europa comprometida con los derechos humanos, la solidaridad entre los pueblos, la resolución pacífica de conflictos, el bienestar animal y la protección de la biodiversidad. Una Europa que lidere las políticas de defensa de las personas y de la vida, frente a quienes promueven la explotación de recursos naturales y la militarización de la sociedad. Pedimos el voto ecologista, feminista y pacifista para Sumar”.

Rocío Cruz, coordinadora de Iniciativa del Pueblo Andaluz en Córdoba, concluyó: “Desde Iniciativa del Pueblo Andaluz, que forma parte de la coalición Sumar para las elecciones europeas, apostamos por este proyecto para darle voz a Andalucía en las instituciones europeas. Manifestamos nuestro apoyo y solicitamos el voto para Sumar en las próximas elecciones del 9 de junio. No olvidemos que es por nuestros derechos, por todas y todos los andaluces”. El acto ha sido una muestra de la unidad y determinación de las fuerzas progresistas para luchar por una Europa más justa, equitativa y comprometida con los derechos de la ciudadanía.

Podemos

En el inicio de la campaña para las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Ana Calzada, portavoz de Podemos en Córdoba, ha afirmado que “hoy es un día para decir alto y claro que así no es la vida. Que no nos resignamos y que nos presentamos más fuertes que nunca para llevar la voz de miles de cordobeses y cordobesas al Parlamento europeo”.

La portavoz local también ha aprovechado la convocatoria de prensa para incidir en que “Podemos es la única fuerza que garantiza que todos sus eurodiputados y eurodiputadas electas vayan al grupo The Left”. Añadiendo que, a diferencia de los verdes y de la socialdemocracia europea, “habrá una voz asegurada que no se conforme con lo que hay y que luche por transformarlo todo”.

Calzada también ha enfatizado que votar a Podemos el 9 de junio implica “no ser equidistante”, poniendo en el centro “la vida de los palestinos y palestinas que sufren día tras día el genocidio perpetrado por Israel”. Asimismo, ha expresado que “votar a Podemos no solo significa denunciar”, sino que también significa “arremangarse e ir en la Flotilla de la Libertad para llevar ayuda humanitaria a Gaza”.

Además, la líder de la formación morada ha subrayado que votar a Podemos también significa “votar transformación, ya que somos la única garantía de avances de derechos y de contención de retrocesos”. Por último, Calzada ha hecho un llamamiento a la ciudadanía cordobesa para que este 9 de junio “no se resigne y coja la papeleta que transformará todo”.

Vox

Vox ha iniciado en Córdoba la campaña de las elecciones europeas en la caseta La Montera donde se ha llevado a cabo la tradicional pegada de carteles. “Estamos ante unas elecciones cruciales porque por primera vez tenemos la oportunidad de que cambien las mayorías en el Parlamento Europeo y con ello el rumbo de las decisiones que afectan a todo lo que nos preocupa”.

El diputado nacional de VOX por Córdoba, José Ramírez, ha recordado durante la tradicional pegada de carteles que “lo cordobeses deben ser conscientes de que aunque la Unión Europea se visualice como algo ajeno y lejano para muchos, en el Parlamento Europeo se toman muchas de las decisiones que afectan a nuestra vida diaria, a las empresas, familias y productores”.

Ramírez del Río ha recordado que “VOX es la única opción segura para votar el próximo 9 de junio. El Partido Popular y el PSOE son una coalición en Bruselas que han votado juntos en el 90% de las ocasiones” y ha añadido que debido a estos pactos “hemos tenido nefastas consecuencias para España como el Pacto Verde Europeo, inspirado en la ruinosa Agenda 2030, la PAC, cuyo presupuesto se ha visto reducido respecto al conjunto de la Unión Europea o las normas de las emisiones de CO2, origen de que muchos ayuntamientos impongan zonas restringidas por donde nos impiden pasar con el objetivo de vender coches eléctricos”. También según ha explicado el diputado nacional “han votado juntos en la Gestión de Asilo y Migración, que impulsan el recto llamada y dejan indefensas a las naciones europeas ante la llegada de inmigración ilegal”.