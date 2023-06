Ángel se queda a las puertas del premio para mejorar sus apoyos tecnológicos y su familia agradece el apoyo recibido

Ángel Luis López, el joven con parálisis cerebral y el único cordobés que se había presentado al concurso de la Fundación Romper Barreras con el objetivo de mejorar sus apoyos tecnológicos para comunicarse, se ha quedado a las puertas de optar al premio en la categoría individual. Solo le han hecho falta siete votos para colocarse entre las seis candidaturas finalistas tras conseguir 2.275 apoyos.

La historia de este chico ha llegado a toda España dado su increíble ejemplo de superación y crecimiento pese a las adversidades. Ángel tiene 29 años y sufre una parálisis cerebral que le impide hablar y caminar. Pese a ello, tanto él como sus padres han luchado para que su vida sea lo más normal posible y hace dos años consiguió graduarse en la Universidad de Córdoba en Historia del Arte. Fue el primer alumno en hacerlo con este grado extremo de discapacidad ya que anteriormente ha habido otros dos graduados que padecían esta enfermedad pero sí podían hablar. Su forma de comunicación se reduce a un ordenador y a un teclado adaptados, ambos, anclados a su silla.

Con el premio que estaba en juego en el concurso, Ángel y su familia buscaban mejorar su forma de comunicación dado que este apoyo tecnológico tiene un coste elevado. A pesar de no haberlo logrado, el padre del joven, Ángel López, ha agradecido a toda la ciudadanía el apoyo mostrado, ya que el conocimiento de su historia le permitió conseguir un número de votos considerable. “Lo importante es hacer visible a estos luchadores que rompen barreras a diario”, afirma el progenitor en relación a los buenos vídeos que se han presentado al concurso.

En este enlace puedes conocer las seis historias y vídeos más votados a los que se les ha asignado, automáticamente, el número de puntos según los resultados de las votaciones. La candidatura más votada ha recibido seis puntos, la segunda, cinco; la tercera, cuatro; la cuarta, tres ; la quinta, dos; y la sexta, uno. Desde este lunes y hasta el 30 de junio, el jurado elegirá a dos ganadores en la categoría colectiva y uno en la categoría individual, quienes recibirán una dotación económica en efectivo y una dotación económica en productos de Qinera, además de una tablet digital. En total, se entregarán premios por un valor cercano a los 13.000€.

