Aguirre pide actuar para frenar los botellones y reuniones sin control de jóvenes

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha pedido este viernes a ayuntamientos como el de Córdoba que mantengan su labor para "intentar frenar" los botellones y las reuniones sin control de jóvenes, la franja de edad con la incidencia de casos de Covid más elevada en Andalucía.

Aguirre, en un acto en Córdoba, se ha referido a la incidencia acumulada en la franja de edad de 15 a 29 años, que es de 702 contagios por cada 100.000 habitantes en Andalucía y al número de nuevos casos positivos notificados en esta jornada, 2.800, de los que más de la mitad -el 53%- son de menores de 30 años, según ha comunicado el consejero. "Eso nos tiene que llevar a pensar que hay una franja de edad que nos está dando muchísimos quebraderos".

Por ello, y según le ha manifestado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha pedido "muchísima prudencia" y ha que se siga trabajando "con ayuntamientos y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para intentar que las celebraciones al aire libre, los botellones, que están prohibidos, todo lo que se celebra en parques, jardines, en una franja de edad determinada, intentar frenarlo como forma de evitar ese aumento de incidencia acumulada".

Aguirre ha recordado que la alta incidencia en la franja de edad de 15 a 29 años, por un lado, "deja ver la efectividad de la vacuna" contra el coronavirus, ya que la tasa se ha disparado entre quienes aún no cuentan con la vacunación. El consejero ha pedido extremar la precaución, por tanto, entre "las personas jóvenes que no están vacunadas o personas, como yo mismo, que hoy he recibido la segunda vacuna", y aún no están inmunizadas teniendo mayor edad.

"Tenemos franjas aún de personas no vacunadas" ha dicho, a la vez que ha recordado que "la vacunación es efectiva en el 90%, el otro 10% de vacunados puede ser que no estén inmunizados·".

Ocio nocturno "responsable"

Cuestionado sobre el ocio nocturno, sus horarios y su posible incidencia en el aumento de casos de Covid, Jesús Aguirre ha recordado que en Andalucía se permite abrir al ocio nocturno hasta las 2:00 de la madrugada desde el pasado 7 de mayo y ha calificado como "muy buena responsabilidad de las empresas" su papel frente a la pandemia.

"El ocio nocturno tiene un firme compromiso de mantener las condiciones higiénico sanitarias", ha asegurado el consejero de Salud para señalar que "se mantendrá (abierto) hasta las 2:00" como hasta ahora y no cerrará como ha hecho en otras comunidades autónomas.

En ese sentido, Aguirre ha puesto el foco, de nuevo, en los jóvenes que mantienen reuniones y hacen botellón, para asegurar que el problema de la alta incidencia "más viene de las reuniones sin control de determinadas franjas de edad".