ADIF amplía las obras de construcción del 'by-pass' de Almodóvar del Río

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha ampliado las obras de construcción del sistema de by pass en Almodóvar del Río en las líneas de alta velocidad. Este sistema evitará que los trenes de alta velocidad entre Sevilla y Málaga paren en la estación de Córdoba, con lo que se agilizará el tráfico ferroviario. Este viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un anuncio sobre las expropiaciones previstas para llevar a cabo estos trabajos, que se centrarán en la mejora del drenaje y en una actuación para mejorar el encauzamiento de un arroyo.

Las obras de conexión de las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga en el entorno de Almodóvar del Río mediante la construcción de un by pass avanzan desde su inicio el 2 de julio del pasado año. Las obras habían sido adjudicadas en noviembre de 2019, pero el proceso administrativo previo al inicio de las obras se vio condicionado por la aplicación del estado de alarma y su inicio se retrasó. Estos trabajos cuentan con un importe de casi 12 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses.

Se trata de un ramal de conexión de 1,7 kilómetros, aproximadamente, entre el punto kilométrico 363/302 de la LAV Madrid-Sevilla y el 5/211 de la LAV Córdoba-Málaga, que aprovecharía los escapes ya instalados que existen en ambas líneas (en Almodóvar y en La Marota). Una vez en servicio este ramal, disminuirán los tiempos de viaje tanto en la conexión con Sevilla como en la de Granada. El nuevo trazado discurre íntegramente en el término municipal de Almodóvar del Río.

Las principales actuaciones en marcha al inicio de los trabajos combinaron trabajos sobre el terreno (desbroce del terreno para la preparación de la explanación de la traza, así como el desplazamiento de cables de telecomunicaciones y fibra óptica de la línea ferroviaria próxima al baipás), con diversas gestiones con las comunidades de regantes y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tanto para definir soluciones de reposición de riegos como para ajustar la solución de drenaje de la obra. También se iniciaron los trámites y el proyecto para el desplazamiento de las líneas de alta tensión afectadas por las obras, actualmente ya repuestas.

En estos momentos se encuentra en ejecución la rectificación de tramo de vía de la línea convencional Alcázar de San Juan – Cádiz. En este sentido, han comenzado los trabajos correspondientes a la ejecución de un nuevo paso superior sobre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y la convencional Alcázar de San Juan-Cádiz. Actualmente se han ejecutado los estribos de dicho paso superior y se han colocado las vigas y prelosas sobre las vías en circulación. Una vez ejecutado dicho paso superior, se demolerá un paso superior existente y se podrá llevar a cabo la rectificación de la vía convencional.

Actualmente se ha ejecutado la reposición de una línea eléctrica de alta tensión propiedad de Adif, que posibilitará al igual que el caso anterior, la ejecución de la rectificación o variante de vía convencional. También se ha ejecutado una pérgola para el paso de esta vía convencional bajo el nuevo ramal proyectado. Las pérgolas o puentes pérgola, son las estructuras a ejecutar cuando resulta necesario cruzar a distinto nivel otro elemento lineal existente de gran anchura (autopista, río o canal, otra línea ferroviaria, etc.).

También se encuentran en marcha las obras de drenaje para el paso de cauces bajo el ramal de conexión proyectado y se ha ejecutado el paso inferior que permite el paso de la carretera CH- 2 (la de la Puesta en Riego) bajo el ramal, para ello, previamente ha sido necesario ejecutar un desvío provisional de la citada carretera a fin de garantizar la continuidad del tráfico durante las laboras de ejecución de la estructura. Este desvío provisional ya ha finalizado y se ha repuesto el tráfico de la carretera CH-2 por el nuevo paso inferior.

En la unión del ramal con la plataforma de la línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga se ha ejecutado la ampliación del paso inferior existente situado a la altura del punto kilométrico 1+500 de la traza, requisito previo a la ampliación de la citada plataforma. Se están realizando los trabajos correspondientes a la ejecución del terraplén del nuevo ramal de alta velocidad.

Existe un contrato complementario adjudicado para el suministro de los desvíos necesarios para la conexión del nuevo ramal de alta velocidad a las líneas AVE Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga, con una inversión de 1.697.481,47 euros (IVA incluido).

Se está tramitando una ampliación de expropiaciones con respecto al proyecto inicial. Esto viene motivado para poder completar la ocupación necesaria para la ejecución de determinadas obras de drenaje transversal y actuación en arroyo existente para mejorar el encauzamiento.

