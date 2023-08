El 23% de las mujeres que abortan voluntariamente en Córdoba tienen entre 20 y 24 años

El 23% de las mujeres que en 2022 interrumpieron voluntariamente su embarazo en la provincia de Córdoba tenían entre 20 y 24 años, según los últimos datos del Instituto de Cartografía de Andalucía (IECA). Con un total de 1.224 interrupciones el pasado año, se sitúa como la segunda provincia con menos abortos voluntarios, tan solo por detrás de Jaén.

Por edades, en Córdoba el rango en el que más interrupciones se produjeron fue entre los 20 y 24 años, con 281. A este grupo le sigue el de las mujeres entre 30 y 34 años, con 269. El grupo entre ambos, por edad -entre 25 y 29 años- se encuentra también entre ambos en cuanto a cifras, con un total de 259 interrupciones.

Pero el IECA especifica también los abortos que se produjeron en otros rangos, el más pequeño entre los 10 y 14 años, con cinco abortos registrados. En el grupo de 15 a 19 años se contabilizaron un total de 130. Por arriba, entre 35 y 39 años se produjeron 204; de 40 a 44 años fueron 68 las mujeres que abortaron y, en el último grupo -de 45 a 49 años, fueron ocho.

Con estos datos fue la provincia con menos interrupciones, solo por detrás de Jaén que registró un total de 792. En cambio, la provincia donde más abortos voluntarios se han producido ha sido Sevilla, con una cifra muy superior a la de Córdoba, 4.671. Por detrás, Málaga con 4.159. Por edades, en Córdoba el rango de años en los que más interrupciones se produjeron el pasado año fue entre los 20 y 24 años, con 281.

Según la información ofrecida por el IECA, los motivos para que las mujeres interrumpan estos procesos son: a petición de la propia mujer; grave riesgo de la gestante, grave anomalía del feto o riesgo extremo del mismo. En la provincia de Córdoba la mayoría fueron a petición de la propia gestante, 1.133. La segunda cifra es la de mujeres cuyo feto presentaba graves anomalías; en tercer lugar, la causa fue el grave riesgo de la madre, en 41 ocasiones. Por último, en tres ocasiones el feto se encontraba en riesgo extremo.

