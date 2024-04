2028: el año del eclipse anular en Córdoba

El 26 de enero de 2028, si la nubosidad no lo impide, será un día histórico en Córdoba capital. A una altura de seis grados sobre el horizonte, la Luna se interpondrá frente al Sol a las 17:56. Durante siete minutos y 12 segundos, un eclipse anular dejará la provincia a oscuras. El punto exacto donde mejor se verá el eclipse será en la propia ciudad de Córdoba. Este mapa interactivo que se ha creado especialmente para el evento señala una línea que parte en dos el casco urbano, de suroeste a noreste.

Córdoba será protagonista de uno de los espectáculos más fascinantes de la astronomía. En el eclipse anular, que no total, la Luna está más alejada de la Tierra y no tapa el Sol por completo. No obstante, el Sol solo asoma rodeando la Luna y creando una especie de anillo de fuego.

El eclipse anular de enero de 2028 será el último de un extraño proceso que se podrá contemplar desde la Península. Antes, en 2026 y en 2027 habrá otros dos eclipses más, en este caso totales. El de 2026 será el 12 de agosto, pero ya casi con el ocaso. Entrará por Galicia y Asturias, recorrerá el Norte de Castilla y León, La Rioja, Aragón Valencia y las Islas Baleares, para morir en el Mediterráneo. El de 2027 también será total, un 2 de agosto. En este caso, el lugar óptimo para observarlo será el Estrecho de Gibraltar y la Costa del Sol.

Al año siguiente llegará el turno de Córdoba. Apenas unos meses más tarde, el eclipse anular comenzará en Huelva, recorrerá Sevilla, Córdoba, Jaén, Albacete, para acabar en Valencia, Castellón e Ibiza. A diferencia de los anteriores, este eclipse ocurrirá en enero, en un momento en el que hay una alta probabilidad de que el cielo no esté despejado. E incluso podría estar muy nuboso, lo que impediría disfrutar de este evento astronómico que sin duda atraerá a miles de visitantes al sur de la Península para poder contemplarlo.

Un eclipse solar anular solo se ve como anular desde una franja estrecha de territorio, la llamada banda de anularidad, que tiene a lo sumo algo más de cien kilómetros de anchura. El centro de esta banda se llama línea de centralidad y recorre los lugares desde los que el el eclipse anular dura más tiempo.

La sucesión de eclipses es algo totalmente excepcional. Se calcula que una persona puede contemplar, como mucho, un eclipse en su vida. En la España peninsular, desde el año 1000 ha habido 23 eclipses totales y 16 anulares (los híbridos están repartidos según como se vieran). Hay siglos en los que no se ha visto ninguno total.

La última vez que se vio un eclipse en la Península Ibérica fue en 1912. Pero la línea de centralidad no pasó por Córdoba, sino que recorrió Portugal y salió por Galicia. En la ciudad se vio, pero parcialmente. El anterior es de 1905. Pero en el año 1900 sí que hubo un eclipse total que se pudo observar casi íntegro en Córdoba. Eso sí, apenas duró 80 segundos. Por tanto, el fenómeno de 2028 es algo que no se ve en Córdoba desde hace más de un siglo.

Pero incluso hay más. Aunque los eclipses totales son más espectaculares que los anulares, la última vez que uno anular surcó la Península Ibérica fue el 1 de abril del año 1764. Hace de aquello la friolera de casi tres siglos.