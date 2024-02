Los vecinos del norte de Córdoba ante la reunión de Ribera y Moreno: “80.000 personas les ruegan que no nos fallen”

Este próximo jueves, 22 de febrero, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se reunirá en Sevilla con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para abordar actuaciones contra la sequía en la comunidad autónoma. La oferta de esta reunión nació, por parte de la ministra, tras visitar el norte de la provincia de Córdoba y verse con la plataforma Unidos por el Agua, para comprobar la situación que atraviesan los vecinos de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, sin agua potable en el grifo desde hace más de diez meses y surtiéndose de garrafas de agua. Ahora, ante la reunión de los dos altos cargos, los vecinos les han dirigido una carta con una petición: “80.000 personas les ruegan que no nos fallen”.

En su misiva -a la que ha tenido acceso este periódico-, los representantes de la plataforma ciudadana se dirigen a Ribera y Moreno “con la esperanza de que la reunión que van a mantener sirva para solucionar el dramático problema que llevamos sufriendo más de 300 días las 80.000 personas que habitamos en la zona norte de Córdoba”.

“Les rogamos que pongan sobre la mesa toda su voluntad política para darnos las soluciones que necesitamos. Soluciones que nos aseguren el futuro de las comarcas del Guadiato y de Los Pedroches y el bienestar de sus ciudadanos. Estamos dispuestos a seguir luchando por nuestra tierra, pero son ustedes quienes tienen en sus manos las herramientas necesarias”, subrayan.

Por ello, en la carta recuerdan a Ribera y Moreno las reclamaciones que solicitan los vecinos de Los Pedroches y el Guadiato para acabar con la situación que soportan desde abril del año pasdo. En ese sentido, solicitan una estación depuradora cuyas características técnicas aseguren la potabilización del agua contaminada del pantano de la Colada del que se abastecen, sin necesidad de recurrir a agua limpia para mezclarla. “Pedimos agua potable de calidad, cueste lo que cueste, al igual que en los demás territorios de España”.

También solicitan la creación de políticas de sostenibilidad para evitar la contaminación de las aguas de la zona, teniendo en cuenta las características del terreno y los sectores económicos que sustentan la zona, “que necesitarán de ayudas para no ser perjudicados”. Y también la creación de una mesa técnica para la sostenibilidad de la zona norte, que esté formada por las administraciones con competencias, agentes socioeconómicos y la plataforma Unidos por el Agua. “Dicha mesa debe contar con las garantías suficientes para que las decisiones tomadas se cumplan y debe mantener informada a la ciudadanía de las diferentes actuaciones que se lleven a cabo, con total transparencia”, advierten.

Con todo, los vecinos invitan a Ribera y Moreno a que visiten conjuntamente el norte de Córdoba. “Podrán conocer la situación de primera mano y sería, sin duda, muestra de una gobernanza cercana a la sociedad y a sus problemas. La experiencia nos dice que con el diálogo y la unidad todo se puede hacer. El futuro de nuestra tierra, de nuestras familias depende de los acuerdos que ustedes tomen. Más de 80.000 personas les ruegan que no nos fallen”, concluyen.

Además, la Plataforma Ciudadana Unidos por el Agua ha convocado una concentración que se llevará a cabo, “con la ayuda de los alcaldes de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato o sin ella, el jueves 22 a las 17:00” ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Según ha informado la plataforma en una nota, hasta allí se desplazarán los vecinos de estas dos comarcas, confiando en poder hacerlo con el apoyo y los autobuses para el transporte que, desde Unidos por el Agua, les reclaman a sus alcaldes, para que defiendan a sus vecinos, en este caso para hacer llegar sus peticiones al presidente de la Junta de Andalucía y a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

