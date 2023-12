Vacunación de gripe y covid sin cita previa esta semana en 40 centros de salud de Córdoba y provincia

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía va a organizar unas jornadas de vacunación sin cita por toda Andalucía los próximos días 12 y 13 de diciembre. Para ello, se habilitarán 372 puntos sin cita repartidos por toda la geografía andaluza con esta distribución por provincias: Almería 53 puntos sin cita, Cádiz 49, Córdoba 40, Granada 55, Huelva 32, Jaén 39, Málaga 63 y Sevilla 41. Los puntos de vacunación y los horarios para ambos días estarán publicados en esta dirección de internet.

Así, durante los días martes 12 y miércoles 13 de diciembre, a estos puntos podrán acudir todas las personas que aún no se hayan vacunado frente a gripe o covid, pertenecientes a los grupos diana de la campaña: todas las personas de 60 años o más independientemente de que tengan o no patologías de base, adolescentes y adultos menores de 60 años con enfermedades crónicas o situaciones de riesgo --tabaquismo, embarazadas, profesionales sanitarios o de otras profesiones esenciales como fuerzas y cuerpos de seguridad del estado-- y los convivientes de todas estas personas de riesgo.

Se realizará en los centros de salud de los municipios de Hinojosa del Duque, Peñarroya, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba en el distrito sanitario Norte de la provincia.

En Córdoba capital, se habilitará la vacunación sin cita previa en los centros de salud de Avenida Aeropuerto, Castilla del Pino, Centro, La Fuensanta, Guadalquivir, Huerta de la Reina, Levante Norte, Levante Sur, Lucano, Azahara Occidente, Poniente, Santa Rosa y Sector Sur.

En el distrito Guadalquivir en la provincia también estarán habilitados los centros de salud de Bujalance, Fuente Palmera, La Carlota, Montoro, Palma del Río, Posadas y Villaviciosa, mientras que en la zona Sur se hará en Aguilar de la Frontera, Baena, Benamejí, Cabra, Castro del Río, Fernán Núñez, Iznájar, La Rambla, Lucena, Montemayor, Montilla, Priego de Córdoba, Puente Genil , Rute y Santaella.

En los puntos de vacunación se administrarán tanto vacunas de gripe como de Covid. A las personas no adscritas al Servicio Andaluz de Salud (SAS) -mutualistas y otras personas con seguro privado-, se les administrará la vacuna del covid, según ha difundido Salud.

El objetivo es incrementar la vacunación frente a gripe y covid antes de la llegada de las fiestas navideñas y las consecuentes reuniones sociales y familiares, que traen consigo el aumento del número de casos por virus respiratorios como la gripe. Por ello, según se indica en nota de prensa, es importante acelerar aún más el ritmo de vacunación frente a la gripe y la covid en todas las personas de los grupos diana, según informa el Plan Estratégico de Vacunaciones de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

