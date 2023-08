Roban 50.000 litros de aceite de oliva virgen extra en Carcabuey

La Asociación Cordobesa de Industrias Almazaras ha denunciado este miércoles el robo de dos cisternas de 50.000 kilos de aceite de oliva virgen extra (AOVE) en la localidad cordobesa de Carcabuey.

El robo se ha producido en la madrugada de este miércoles en una almazara de la localidad. Según ha indicado el regente de la misma a este medio, al llegar sobre las 6:30 se ha encontrado las puertas abiertas y, al entrar, ha visto vacías las cisternas en las que se encontraba el AOVE.

Desde la almazara estiman la pérdida en un valor económico de 500.000 euros, según los precios actuales del producto. Según ha indicado su regente, agentes de la Policía Judicial se encuentran en estos momentos en el lugar en busca de algún dato que arroje alguna pista sobre la autoría del robo. También se han desplazado hasta el lugar agendes de la Guardia Civil, que han realizado una inspección ocular para la investigación.

Tras recibir el aviso del robo, la Guardia Civil se encuentra investigando los hechos y a la espera de la de denuncia que se interponga donde reciban la valoración final de lo robado.

