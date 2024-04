Reparten en Pozoblanco folletos difamatorios sobre IU, PSOE y el concejal del PP que destapó el caso del 'joven intruso'

La dirección provincial de IU Córdoba ha denunciado y rechazado una campaña difamatoria que ha sido impulsada en Pozoblanco contra los grupos de la oposición y el exconcejal del PP, Gerardo Arévalo, cesado en sus delegaciones por denunciar el abono de salarios a un trabajador sin realizar trabajo alguno. La formación argumenta que dicha campaña busca “desviar la atención de las irregularidades arraigadas en la contratación de personal” en el Ayuntamiento de Pozoblanco. En los folletos que se han repartido por el pueblo aparecen la imagen del edil en el cuerpo de un repartidor, junto a un insulto, y las siglas de IU y PSOE, también bajo descalificaciones.

El coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, ha solicitado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la dirección provincial del PP que intervengan en Pozoblanco, señalando que la “inacción los convertirían en cómplices de prácticas irregulares y una gestión oscura”. Desde IU lamentan profundamente “que en un momento donde se han destapado unos hechos gravísimos en el Ayuntamiento se priorice la desacreditación de personas y de los grupos municipales de la oposición, mediante una campaña en redes sociales, aún sin identificación explícita, en lugar de abordar las prácticas corruptas”.

“La organización reclama al PP que se desmarque y la condene, porque de lo contrario podríamos sospechar que de alguna manera están detrás de la misma o la respaldan. IU aboga por una administración ”transparente“ en el Ayuntamiento, orientada a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía de Pozoblanco. Los acontecimientos en Pozoblanco han alcanzado una ”gravedad considerable“.

Desde IU recuerdan que “se ha revelado que el Ayuntamiento realizó pagos durante cinco meses y nueve días a una persona que no cumplía con sus responsabilidades laborales. No existían contratos formales ni evidencia de asistencia al trabajo del joven, quien resultó ser el hijo de la secretaria personal del alcalde. Un concejal del propio PP denunció los hechos y, como premio por destapar esta situación, fue cesado por el alcalde y expulsado del grupo municipal del PP”. Ante esta situación, IU insiste en que se “aclaren todos los hechos, que se convoquen las comparecencias solicitadas por IU en la comisión de investigación, se respondan las preguntas planteadas al alcalde, Santiago Cabello, se impulsen herramientas para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir” y, sobre todo, exigen “responsabilidades políticas”.