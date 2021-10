Renfe vincula a la caída de viajeros la recuperación de paradas del AVE en Los Pedroches

Desde que estalló la pandemia, Renfe retiró paradas de trenes de alta velocidad en la estación Los Pedroches de Villanueva de Córdoba. A día de hoy, la compañía ferroviaria aún no ha recuperado todos los servicios que mantenía en marzo de 2020, algo que ha provocado la protesta e indignación de alcaldes, empresarios y vecinos de la comarca.

Renfe no contempla incluir a la estación de Los Pedroches en la conexión directa a Barcelona

En una respuesta parlamentaria, el Gobierno achaca que no ha recuperado algunas de las paradas ya que la demanda actual es mucho más baja que la de hace un año y medio. En un escrito dirigido a los diputados del PSOE Antonio Hurtado y Rafi Crespín, el Ejecutivo señala que, actualmente, la estación de alta velocidad de Villanueva de Córdoba tiene 28 servicios a la semana. Es decir, 12 trenes a la ida y 12 a la vuelta en siete días. Los usuarios de la zona consideran insuficiente estos servicios, ya que demandan al menos una parada por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche.

"Desde que finalizó el primer estado de alarma, Renfe ha mantenido una programación en todos sus servicios comerciales y de media distancia (OSP) que se ha ido adaptando a la demanda real detectada en cada corredor", justifica el Gobierno en la respuesta. "Para ello, se viene realizando una monitorización permanente de la demanda y la ocupación de los trenes, así como de la compra anticipada de cada uno de los servicios con reserva de plaza. En función de esos datos, se observa que la oferta de servicios programados con parada en la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches ha estado y sigue estando por encima de la demanda registrada", insiste el Ejecutivo.

Según Renfe, "en el primer semestre del año han sido alrededor de un 62% menos respecto al primer semestre de 2019, con anterioridad a la pandemia". Es decir, a causa de la baja demanda no se reponen los servicios previos a la pandemia. Aparte, el Gobierno asegura que "estos trenes permiten, adicionalmente, otras opciones de viaje mediante billetes integrados con enlace garantizado hacia diferentes destinos como Sevilla, Huelva, Valencia, Alicante y Gijón, y con origen Castellón y Alicante con destino Villanueva de Córdoba", por lo que el servicio público, insisten, estaría cubierto.

"No obstante, por parte de Renfe se continuará monitorizando la demanda en esta estación para mantener, como se ha hecho en todo momento, una oferta de servicios que cubra adecuadamente la demanda existente", concluye el Ejecutivo en su respuesta.

