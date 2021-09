El PSOE quiere que el Pleno de Diputación inste a la Junta a aumentar las ayudas al comercio

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba pedirá, a través de una moción que se debatirá en el próximo Pleno de la institución provincial, que la Junta de Andalucía "rectifique la orden que regula el reconocimiento como Centro Comercial Abierto (CCA) y que incremente las subvenciones destinadas a impulsar el asociacionismo comercial y artesano, a promocionar y dinamizar el pequeño comercio urbano y a promocionar la artesanía en Andalucía".

Así lo ha avanzado este martes en rueda de prensa el portavoz del PSOE en la Diputación, Esteban Morales, quien ha explicado que "la actividad comercial en Andalucía genera un volumen de negocio de más de 85.000 millones de euros y proporciona más de 400.000 empleos".

Ello significa, según ha señalado el portavoz socialista, que "el comercio en nuestra tierra es un sector importante y que, por tanto, requiere el apoyo de las instituciones públicas, en especial de la Junta de Andalucía, para que en este momento de crisis económica debido a la pandemia del Covid-19 se destinen los recursos económicos y legislativos necesarios".

En Andalucía, según ha afirmado Morales, "las medidas restrictivas decretadas por el presidente de la Junta, y sin medidas eficaces que acompañasen al sector, han penalizado de manera trascendental al comercio, ya que muchos se han visto obligados a un cierre indeseado debido a la inexistencia de rentabilidad para cubrir costes, lo que ha supuesto la puntilla para el comercio de cercanía".

"Pero no solo no ha habido medidas de apoyo al comercio --ha proseguido-- sino que no ha habido una legislación acorde a las necesidades del sector, lo que ha provocado el malestar del colectivo", a lo que se añade que "las órdenes de 6 y 7 de julio, que regulan el reconocimiento de los CCA y las subvenciones para el asociacionismo y la dinamización comercial, respectivamente, han sido valoradas muy negativamente por la Confederación Andaluza de Comercio, porque carecen de sensibilidad con el comercio y con la situación del sector".

En este sentido, Esteban Morales ha asegurado que "estas disposiciones de la Junta suponen un paso atrás en la regulación de las ayudas para el pequeño comercio, ya que introducen criterios y restricciones que limitan la cuantía de las ayudas, así como el acceso a las mismas", de ahí que desde el Grupo Socialista se reclame que la Junta incremente las subvenciones al sector.

Igualmente, en la moción del PSOE se insta a la Junta a cubrir el 100 por 100 del coste subvencionado de la contratación de gerencia para los CCA e incluir los gastos de personal que correspondan con la dirección técnica del proyecto, a financiar el 100 por 100 de los proyectos presentados, a que la cuantía máxima a subvencionar sea de hasta 70.000 euros y a que se eliminen los límites de las cuantías máximas subvencionables en función del tamaño de la población.

Por último, el portavoz socialista ha recordado que su grupo llevará al Pleno de la institución provincial otra moción, a través de la cual insta a la Junta de Andalucía "que se haga cargo del sobrecoste que suponen a los ayuntamientos las tareas de desinfección de los centros educativos", y ha señalado que "estas labores suponen alrededor de 20 millones de euros al año a los consistorios cordobeses".