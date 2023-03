Las pruebas de bombeo elevan el caudal de Sierra Boyera, en un momento crítico de sequía

Un oasis en medio del desierto. Así se han recibido las pruebas de bombeo de agua desde el pantano de La Colada al embalse de Sierra Boyera. Las obras de emergencia que interconectan ambos embalses ya se han terminado y, tras un bombeo de prueba la semana pasada, este mismo miércoles han continuado, logrando que comience a entrar agua en Sierra Boyera procedente de La Colada.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), de la que depende Sierra Boyera, muestra ya este jueves un aumento de caudal que no se daba en este embalse desde las lluvias del pasado mes de diciembre. Por su parte, fuentes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de la que depende La Colada, han confirmado que las pruebas son continuas.

Unas pruebas que llegan en un momento vital. La sequía es extrema en Sierra Boyera, el pantano del que beben 80.000 vecinos del Guadiato y Los Pedroches. Hoy ha subido a algo más de medio hectómetro cúbico de agua disponible, gracias a la que procede del bombeo de La Colada, en El Viso, pero perteneciente a otra cuenca hidrográfica, la del Guadiana.

El alcalde de El Viso, Juan Díaz, ha relatado a este periódico que la semana pasada se produjo una reunión con la Mancomunidad de Los Pedroches, en la que los técnicos de Emproacsa y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana señalaron que las obras estaban terminadas y se había bombeado en pruebas de La Colada a la Estación de Depuración de Sierra Boyera.

“Nos dejó un poco más tranquilos porque nos dijeron que el bombeo estaba en condiciones de funcionar y que el agua podía llegar”, afirma el alcalde, que defiende que los trabajos de emergencia se han hecho “en condiciones muy aceptables”. Sin embargo, consultados por este periódico, ni desde la Confederación del Guadiana ni desde Emproacsa han podido precisar un fecha exacta para iniciar un bombeo de agua a gran escala.

La obra de conexión de emergencia se inició en septiembre, con un presupuesto de 4,3 millones de euros, y han consistido en la instalación de una toma flotante en el embalse de La Colada, de la que parte una corta conducción hasta un depósito regulador, que alimenta una estación de bombeo con una impulsión que conecta con la conducción existente (realizada en su día por la Junta de Andalucía) que llega al depósito regulador de Cuartanero, y, desde allí, a la ETAP de Sierra Boyera.

El alcalde de El Viso ha conminado a la Junta de Andalucía que termine ahora las obras de conexión entre los dos embalses.

