Bombas sumergibles, tomas flotantes y una expropiación: así se bombeará agua de La Colada a Sierra Boyera

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado el expediente de expropiación temporal forzosa de un terreno de 4.000 metros cuadrado por las obras de emergencia necesarias para la interconexión de los embalses de La Colada (Guadiana) y Sierra Boyera (Guadalquivir), con el que pretende solucionar los graves problemas de sequía de la zona norte de la provincia.

El proyecto y la expropiación están declarados de utilidad pública por las circunstancias de sequías extraordinarias y de sobreexplotación grave de acuíferos. Las obras arrancaron el 15 de septiembre y tienen como objetivo mejorar la situación del embalse de Sierra Boyera, situado en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir (río Guadalmellato), que abastece a 24 municipios localizados en la zona norte de la provincia de Córdoba, con unos 79.000 habitantes.

Para ello, se han programado los siguientes trabajos, que incluyen una toma flotante en el embalse de La Colada, con balse de tres bombas sumergibles, cada una de ellas capaz de dar un caudal de 200 litros por segundo a 30 metros de altura; una conducción de impulsión desde la orilla del embalse, de fundición y 700 milímetros de diámetro, hasta el depósito regulador del rebombeo, además de un depósito regulador.

También se prevé usar una estación de rebombeo mediante cinco bombas horizontales multicelulares. Estas llevarán caudales unitarios de 100 litros por segundo a 240 metros de altura. Además, se instalará un calderín antiariete y un conjunto de filtros de anillas entre la salida de los depósitos y la aspiración de las bombas.

Para todo ello, está prevista la utilización de grupos electrógenos diésel de 1240 kilowatios, así como el acondicionamiento de la conducción y depósito existente, y el refuerzo del pretratamiento en la ETAP de Sierra Boyera antes del tratamiento convencional con un nuevo depó-ito-laberinto en el que se instalaran distintos tratamientos, oxigenación, y dosificaciones de cloruro férrico, ácido clorhídrico, y sosa caústica.

Los trabajos se ejecutarán principalmente en instalaciones existentes, siendo necesaria la expropiación temoporal de una parcela de titularidad privada, una finca rústica de 4.000 metros cuadrados.

El importe máximo para la interconexión de los dos embalses es de 4.368.329,61 euros. El proyecto continúa la ejecución de las obras que se iniciaron en 2006 pero no se terminaron. De entonces ya se había hecho una conducción de impulsión de 26 kilómetros, se había hecho otra conducción de gravedad de 7 kilómetros y un depósito de agua bruta de 10.000 metros cúbicos.

Ahora, el proyecto que acomete la Junta finalizará esta actuación con una estación de bombeo completa. El plazo de ejecución es de 15 meses para una obra que se ha declarado de urgencia y se espera que esté finalizada en 2024.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!