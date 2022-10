Proyectan otra planta fotovoltaica en Montemayor

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba ha autorizado la construcción de una nueva planta fotovoltaica en el término municipal de Montemayor. Las instalaciones tendrán una potencia cercana a los 50 megawatios y están promovidas por la empresa Baetica Investment SL, con sede social en Sevilla.

La planta fotovoltaica prevé también la construcción de una subestación eléctrica y una línea de alta tensión de varios kilómetros hasta el principal centro transformador en el término municipal de Cabra. De hecho, esta planta se uniría a otra próxima entre Montemayor y Montilla, y a otra más ya en funcionamiento en Espejo, para evacuar la energía generada hasta Cabra, que es donde está el principal nudo eléctrico del sur de la provincia de Córdoba.

El proyecto prevé la construcción de un total de 112.000 módulos fotovoltaicos, lo que indica las dimensiones de la planta a construir. La potencia total es la máxima que la Junta de Andalucía puede autorizar. Las superiores a 50 megawatios necesitan del visto bueno del Gobierno central.

La iniciativa se presentó en la sede del gobierno andaluz en el año 2020 y no ha sido hasta octubre de 2022 que se han completado todos los informes necesarios y se ha concedido la autorización previa para su construcción.

