El PP acusa al Gobierno de “ocultar” que la N-432 entre Badajoz y Espiel “no se convertirá en autovía”

El portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PP, Andrés Lorite, ha informado en una comparecencia pública sobre la última respuesta del Gobierno de España en relación con el futuro de la carretera N-432 entre Badajoz y Espiel y su conversión en autovía. El diputado nacional ha lamentado ser el mensajero de “malas noticias” para Córdoba y los cordobeses. “La actitud del Gobierno de España es grave en materia de infraestructuras para nuestra provincia. El Gobierno de Sánchez ha decidido que no habrá autovía entre Badajoz, Córdoba y Granada. La N-432 no se convertirá en la autovía A-81”, ha asegurado.

En 2021, el Gobierno publicó un estudio informativo sobre el proyecto de autovía y se llevaron a cabo alegaciones de multitud de entidades, administraciones y colectivos. En total, fueron 43 alegaciones por parte de ayuntamientos de ambas provincias, diputaciones, gobiernos autonómicos, cámaras de comercio, etcétera. Después de un año desde que se presentasen las alegaciones, el Gobierno ha dado la negativa a las preguntas de Lorite y a la demanda conjunta de respuestas. “La respuesta ha sido demoledora”, ha asegurado, al tiempo que ha agregado que el Gobierno ha optado por la alternativa C2 entre Badajoz y Espiel.

La alternativa C2 incluye el tramo de carretera convencional de doble sentido, “con lo cual la autovía ya no será tal cosa porque una autovía no puede serlo en unos tramos si y en otros no”, ha afirmado Lorite. “Ahora ese expediente deberá pasar el trámite medioambiental, pero ya no hay marcha atrás. El Gobierno ha decidido que la N-432 no sea autovía y eso es una malísima noticia para los cordobeses”.

Lorite ha acusado al Gobierno de querer ocultar la decisión de no construir la autovía hasta después de las elecciones de 2023, y ha instado a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a explicar “qué proyectos ha desarrollado su ministerio en Córdoba durante los últimos cinco años”. El diputado del PP ha asegurado que seguirá exigiendo al Gobierno que defienda los intereses de la provincia y ha criticado la “falta de inversión” en infraestructuras en la región.

“Es una falta de delicadeza no haber dado una respuesta teniendo en cuenta que los ayuntamientos del Partido Popular han pedido explicaciones por escrito referente a esas alegaciones. Nos parece especialmente grave. La falta de delicadeza por parte del gobierno, Pero claro, es que su pretensión era ocultar esto. Y ahora ya se han visto obligados (…) El tres de enero se publica el estudio informativo en el BOE, estamos a más de un año después y seguimos hablando de esto”.

Lorite ha concluido con la relevancia que tiene el proyecto de autovía para la ciudad de Córdoba, ya que “garantiza la vertebración del territorio y potencia el desarrollo económico”, en referencia a la despoblación y a la “potencialidad” del desarrollo económico en la zona norte.