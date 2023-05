Las plantillas de El Viejo Almendro y Sucesores de Morales y Morales se manifestarán el domingo por las calles de Priego

Las plantillas de las empresas El Viejo Almendro y Sucesores de Morales y Morales, ambas propiedad de la familia Morales y ubicadas en la aldea de Zamoranos, en Priego de Córdoba, continúan la huelga indefinida que iniciaron el pasado día 27 de abril para protestar, en el caso de la primera, por la falta de acuerdo sobre la compensación por el traslado forzoso de la fábrica a Sevilla, y, en el caso de la segunda, por la inaplicación del convenio colectivo que les corresponde.

La plantilla de ambas empresas ha decidido llevar a cabo el próximo domingo una caravana de coches por Priego de Córdoba que partirá a las 10.30 horas del aparcamiento junto a la rotonda de Los Almendros y que concluirá ante el Ayuntamiento de la localidad, donde los representantes de los trabajadores y trabajadoras leerán un manifiesto en el que explican la situación en la que se encuentran.

El secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha explicado que “la movilización va más allá del conflicto en estas empresas, sino que quiere llamar la atención sobre la pérdida de tejido industrial en las zonas rurales y, con ello, de empleo de calidad”.

Por ello, el sindicato hace un llamamiento a la ciudadanía para que se sumen a la concentración frente al Ayuntamiento porque “no podemos permitir que las empresas no respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras como están haciendo las empresas de la familia Morales, que están aplicando a sus plantillas el Estatuto Básico del Trabajador y Trabajadora en vez de los convenios sectoriales que corresponden”.

“Las empresas de la familia facturan por encima de los 100 millones de euros anuales, pero sus trabajadores y trabajadoras no perciben lo que les corresponde y CCOO no se va a quedar de brazos cruzados an5te esta situación”, advirtió Jiménez quien recuerda que ya se han puesto en conocimiento de la autoridad laboral la posible vulneración de derechos que están sufriendo las plantillas de las cuatro empresas de la familia –además de El Viejo Almendro y Sucesores de Morales y Morales, Almendras Francisco Morales y La Piedra Redonda- al no aplicarles el convenio que les corresponde y, por tanto, no percibir los sueldos y las cotizaciones correspondientes“.