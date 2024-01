Un plan para recuperar los 36 castillos de Córdoba y ofrecer rutas turísticas

Un plan para poner en valor y recuperar los 36 castillos de Córdoba y promover rutas turísticas entre ellos que atraigan a los visitantes hasta los distintos territorios de la provincia. Ese es el plan que ha presentado la Diputación Provincial en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid y que quiere hacer de las visitas a los castillos cordobeses un nuevo motor de desarrollo turístico y económico de los pueblos que los acogen.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha avanzado el plan de la institución provincial para apostar por las rutas turísticas por los castillos. El ejemplo y “el camino a seguir” -ha dicho-, es el del castillo de Almodóvar del Río, que este año pasado rozó los 100.000 visitantes.Y que podría tener, aún más, “si hacemos que todos los turistas que vayan a Medina Azahara, lleguen a Almodóvar del Río”, ha propuesto.

Fuentes ha destacado que Córdoba es la segunda provincia de Andalucía con más castillos y fortalezas -“y ni los cordobeses los conocemos”-, entre los que ha citado los castillos de Belalcázar, Espiel, El Carpio, Palma del Río, Zuheros, Iznájar o Luque. En total, 36 castillos y fortalezas en distinto grado de conservación, que serían el germen de estas futuras rutas turísticas. El presidente de la Diputación ha recordado también que en la capital el Alcázar de los Reyes Cristianos o la Torre de la Calahorra tuvieron funciones defensivas como fortalezas similares a los castillos de la provincia y podrían formar parte de esas rutas que propone.

Con todo, la Diputación propone una estrategia de acción “para conservar y poner en valor todo este patrimonio en torno a los castillos, para fortalecer el atractivo turístico” de sus territorios, en palabras de la delegada de Turismo de la Diputación, Narci Ruiz.

“Un plan para impulsar y dar a conocer el valioso patrimonio de los 36 castillos en la provincia de Córdoba”, ha resumido Salvador Fuentes sobre la propuesta que ha avanzado en Fitur, aunque sin precisar la financiación de este plan.

No obstante, ha apostado por “ir de la mano de la propiedad de los castillos, ya sean privados o ayuntamientos, e intentar un plan de rehabilitación para recuperar ese legado histórico”. Y, a partir de ese plan, crear unas rutas que muestren los paisajes, la gastronomía y el entorno de cada territorio.

De estos “edificios cargados de historia” ya existe una guía donde se muestran cuáles son los castillos de la provincia de Córdoba y, con ello, Fuentes también ha apostado por la difusión de catálogos y libros que enseñen el valor de estos enclaves. Finalmente, ha recordado la oportunidad que se abre para mostrar al mundo los castillos de Córdoba con la aparición del de Almodóvar en Juego de Tronos.

