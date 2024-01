El Castillo de Almodóvar, referente turístico de la provincia rozando los 100.000 visitantes anuales

El Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba) se consolida como enclave referente turístico de la provincia, rozando los 100.000 visitantes en el último año. En concreto, a lo largo del pasado 2023, el Castillo de Almodóvar recibió la visita de un total de 94.258 personas.

Esta es la mayor cifra de los últimos cinco años, donde antes y después de la pandemia este monumento había logrado cifras de visitantes alrededor de los 85.000. Para ponerlo en perspectiva, valga el ejemplo del castillo de Santa Catalina en Jaén capital, que durante el pasado año tuvo 47.400 visitas, la mitad que el de Almodóvar del Río.

La estadística facilitada a Cordópolis por la dirección del Castillo de Almodóvar señala que en el año 2022 el enclave recibió 84.374 turistas, mientras que en 2021 fueron 52.432 y en 2020 se quedaron en 31.078 -ambos años marcados por la pandemia del covid-. Antes, en 2019, la cifra de visitantes había sido de 87.349.

El récord alcanzado en el año 2023 tuvo las mayores aportaciones de visitas en los meses de marzo con 11.766, en febrero con 11.655, en abril con 11.455 y en octubre con otras 10.491 personas.

Sobre la procedencia de los turistas nacionales que recibió el año pasado el Castillo de Almodóvar destacan los andaluces - 10.491personas de esta comunidad autónoma-, los madrileños fueron 3.855, desde la Comunidad Valenciana llegaron 2.217 y desde Cataluña otros 2.051.

Y, como curiosidad, el enclave recibió a turistas de hasta 94 países distintos a lo largo del año pasado. Los países de donde llegaron más visitantes fueron Francia con 3.899, Alemania con 2.05 y EEUU con 1.314.

El Castillo de Almodóvar del Río se erige en las faldas de Sierra Morena como centinela de sus dominios, guardián de unas tierras que a lo largo de la historia tuvieron en esta fortificación un lugar inexpugnable para el enemigo. En el cerro donde se levantaba la antigua Cárbula romana, fue en la época árabe cuando se construyó el castillo de Almodóvar, ubicado en una situación privilegiada, junto al río Guadalquivir, en un montículo rocoso. Al-Mudawwar –‘El redondo’, en árabe- daba nombre entonces a la fortificación que se edificó alrededor del año 740 en lo alto de un cerro de forma circular. Un nombre al que ya en el siglo XI se le añadió el apellido de Al-Adna (El más próximo) que le identificaba por su cercanía a Córdoba, la capital.

Un total de 5.624 metros cuadrados dan cuenta de esta fortificación que nunca pudo ser tomada al asalto en todos los siglos de su historia, un lugar inexpugnable que bien le valió el nombre de ‘El bastión de Andalucía’. Y de esa historia, aún hoy, conserva sus trazos a la vista del visitante: desde restos romanos en parte de la muralla en la entrada actual, a la estructura de época árabe y su posterior ampliación y remodelación ya en época cristiana.

El mismo rey Pedro I llegó a habitar la fortaleza como residencia de paso en sus viajes entre Córdoba y Sevilla, como lugar donde guardar sus tesoros y también donde encerrar a los presos en las mazmorras del castillo, hasta donde llevó incluso a su propia cuñada, Juana de Lara. Pero en 1629, el castillo pasaría de manos del reino a manos privadas, ya hasta nuestros días. Felipe IV lo vendió entonces a Francisco del Corral y Guzmán, pasando de unas familias nobiliarias a otras hasta que en 1.900 llegó a manos del Conde de Torralva, autor de la restauración más importante del castillo que duró 36 años y fue la última en el tiempo, la que hoy el visitante puede ver ante sí.

Y es que, en la actualidad y desde 2001, en propiedad del Marqués de la Motilla, el castillo se ofrece como uno de los reclamos turísticos más importantes de la provincia cordobesa. Visitas individuales, de grupos organizados, escolares, históricas, teatralizadas, infantiles, almuerzos medievales o visitas nocturnas componen el mosaico de la oferta que escogen miles de visitantes anuales que quieren adentrarse en un auténtico castillo histórico.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!