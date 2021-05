Once Cruces de Mayo participan en un concurso "íntimo y vecinal" en Villanueva de Córdoba

Villanueva de Córdoba vivirá este año un peculiar concurso de Cruces de Mayo pese a las restricciones motivadas por la pandemia del coronavirus, ya que las composiciones se han montado en los interiores de los domicilios y en algunos escaparates.

En total, se han presentado al concurso once cruces que optan a 4.050 euros en premios, ya que serán galardonadas las seis primeras clasificadas según el criterio del jurado con cantidades que oscilan de los 800 euros del primer premio hasta los 550 del sexto. Las once participantes, a las que se suman otras dos cruces fuera de concurso, han sido decoradas por familias, colectivos culturales y cofradías, con lo que la fiesta tendrá un carácter íntimo y vecinal este año en el que no se podrán superar aforos ni celebrar las tradicionales veladas en torno a la cruz.

El horario de exposición de las Cruces ha comenzado a las 11:00 de hoy y se extenderá hasta las 22:00, al igual que mañana. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, Juan Manuel Rísquez, ha explicado que “el objetivo de esta convocatoria reside en la necesidad que tenemos de ir recuperando poco a poco la normalidad y nuestras tradiciones, pero de un modo respetuoso y con todas las medidas y garantías de seguridad”.

Rísquez señala que el diseño de esta edición de las Cruces de Mayo de Villanueva de Córdoba responde “a un evento que será muy íntimo, muy familiar y que será vivido por el entorno más cercano de las personas participantes, al mismo tiempo que se podrán admirar todas las composiciones desde la calle”.