Ocho planes para hacer en la provincia de Córdoba durante el puente de diciembre

Uno de los caminos para revivir los momentos de la última gran batalla de la Guerra Civil, con 160.000 combatientes sobre el terreno de los que 8.000 resultaron muertos y 20.000 acabaron en campos de concentración improvisados. La Ruta de la Sierra Trapera es un itinerario circular de unos once kilómetros que se puede realizar a pie o en bicicleta, que sirve para guardar la memoria de lo ocurrido y a conocer el reconstruido pueblo que se levantó tras la guerra a los pies del municipio de Valsequillo, en Sierra Trapera. Se inicia y acaba en el mismo núcleo urbano de la localidad antes mencionada, un pueblo de 300 habitantes y que recorre parte de su entorno natural, con el emplazamiento de la sierra como vigilante en el horizonte.

Uno de los principales atractivos de la provincia y más que conocido tanto por el ámbito autonómico como por el nacional. La Navidad arrancó durante el mes de octubre en un punto en concreto dentro del territorio cordobés, y es que Rute inauguró su tradicional Belén de Chocolate. La firma Galleros Artesanos ha elaborado una creación donde se exhiben distintas partes del mundo, proponiendo una vuelta con lugares muy emblemáticos como el Arco del Triunfo de París, el Big Ben de Londres o el Himalaya. Esta obra elaborada a base de chocolate y que comprende más de 60 metros cuadrados se puede visitar de lunes a domingo de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00. Sólo permanecerá cerrado los días 24 y 25 de diciembre, y el 1 enero, mientras que el día 5 enero sólo abrirá por la mañana.

A pocos kilómetros de Adamuz y los 4.200 habitantes que viven actualmente en este municipio cordobés, se encuentra un tesoro que habla de la historia de los primeros pobladores de estas tierras. La Cueva del Cañaveralejo toma su nombre del arroyo del mismo nombre del que es vecina y se encuentra entre la treintena de cuevas o cavidades naturales halladas en el término de dicho municipio cordobés. Asimismo, esta es la única cueva visitable y abierta al público en toda la Sierra Morena califa, aunque es necesario acceder a la Oficina de Turismo de Adamuz donde se ofrece información y las llaves para abrir la cancela para resguardar de cualquier elemento dañino. Para encontrar la entrada a esa cavidad es necesario recorrer un camino rural desde la carretera que une tanto a Adamuz con Obejo.

Reciente elegido como uno de los mejores alumbrados de toda España y es que no es para menos. La competencia es muy alta, más aún después de lo visto tanto en Málaga como en Vigo o en Madrid, pero el trabajo bien hecho siempre es recompensado. Durante las últimas fechas de noviembre, la localidad cordobesa de Puente Genil inauguró su particular alumbrado de la mano de Ximénez Group, empresa pontana, y con la tecnología Ecogreenlux. De hecho, dicho evento lumínico congregó alrededor de un millón de luces led, cifra a la que habría que sumarle algunos más que conforman el espectáculo de luz y sonido que tiene lugar un año más en el Paseo del Romeral. Por ello, se han repartido en 270 arcos a lo largo de 77 calles del municipio, 90 farolas, ocho motivos agrupados, dos fachadas, ocho figuras de suelo, cuatro letreros, 840 guirnaldas y ocho proyectores. Un auténtico hecho icónico en la provincia de Córdoba y que sigue dándose a conocer en todo el territorio nacional.

Una de las fiestas más típicas de esta localidad cordobesa y que vuelve a coincidir con el puente de diciembre para que todo aquel interesado pueda conocer este tipo de evento. Y es que la décimo sexta edición de la Fiesta de la Matanza Tradicional de Carcabuey tendrá lugar el próximo 8 de diciembre, tal y como ha anunciado el Consistorio de este municipio. En un mensaje a través de sus redes sociales, el Ayuntamiento ha reclamado la llegada de turistas para “vivir un día lleno de sabor y tradición en el corazón de Carcabuey, en el que también se dará la bienvenida a la Navidad”. Y es que se podrá disfrutar de la elaboración de embutidos, de la típica Chanfaina, repostería artesanal y muchas actividades más.

El Teatro Victoria de Priego de Córdoba albergará uno de los eventos más reclamados por gran parte de sus fanes y después de un tiempo llegará a Córdoba de la mano de Producciones Elsanto. Y es que el Tributo a Mecano aterrizará en esta localidad cordobesa el próximo 9 de diciembre a las 20:00. Las entradas siguen disponibles desde 18 euros en la propia página web de la actividad. Tal y como confirma la organización, “el show más completo que te llevará a la década dorada de la música, rindiendo homenaje al que ha sido el mejor grupo pop español de la historia. Luces y música cuidada al detalle para que puedas revivir como lo hiciste en su momento, o disfrutarlo por primera vez si no pudiste hacerlo antes”. Un espectáculo que es recomendable para todos los públicos y con una duración aproximada de 120 minutos.

Por otro lado, la delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba ha anunciado una campaña de educación ambiental denominada Conoce tu provincia donde se realizarán visitas guiadas a rutas del programa: 'paisajes con historia'. Todo aquel interesado en esta actividad se podrá registrar en su página web, aunque la primera ya se ha celebrado a día de hoy, ya que la localidad de San Sebastián de los Ballesteros acogió la ruta de los alemanes el pasado 26 de noviembre, mientras que, durante el puente de diciembre, se celebrará tanto la ruta del Puente de Mocarra en Espiel como la ruta del Sitio Histórico en Obejo y Cerro Muriano. Por otro lado, este evento se alargará hasta el 7 de abril y, además, es accesible tanto para personas con discapacidad intelectual, como para movilidad reducida y discapacidad sensorial.

Uno de los puntos de Córdoba que todo ciudadano en este territorio debe conocer. Es una visita obligada por su majestuosidad en cada uno de sus rincones. El Castillo de Almodóvar ha preparado un recorrido guiado teatralizado en sus instalaciones donde Men Rodríguez de Sanabria, mayordomo de Pedro I, os detallará todos los secretos y puntos más curiosos de un castillo que está considerado como una de las fortalezas más destacadas de España, de origen árabe y edificada en torno al 740. Esta actividad está disponible tanto los fines de semana como todos los festivos y las entradas, que oscilan entre los once y quince euros, se pueden adquirir en su página web.

