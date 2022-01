El norte de Córdoba se queda sin autovía

El norte de la provincia de Córdoba no tendrá autovía. El estudio informativo de la A-81 solo prevé, de momento, construir un tramo completo de autovía entre Badajoz y Zafra. De Zafra a Espiel se construirá un corredor nuevo, pero de momento será con un solo carril por sentido. Para el futuro se dejará una posible ampliación y la construcción de una autovía. Mientras, ya está descartado que entre Espiel y Córdoba, precisamente donde más tráfico hay, se vaya a construir una autovía. Los criterios medioambientales mandan y la presencia de Sierra Morena hacen imposible el desdoble, tal y como han destacado los técnicos del Ministerio de Transportes tanto en el Gobierno de Pedro Sánchez como en el anterior de Mariano Rajoy.

La publicación del estudio informativo de la futura A-81 ha sido un jarro de agua fría para los municipios del Valle del Guadiato. El tramo corresponde a los 200 kilómetros que separan Badajoz de Espiel. El corredor elegido dejará la actual N-432 como una carretera que conectará tan solo a los municipios entre sí y alejará el tráfico pesado de estas poblaciones. También mejorará la seguridad vial, ya que el trazado será completamente nuevo, sin curvas, cruces de vías rurales o accesos a municipios. Pero no será una autovía.

Los argumentos del estudio informativo para no construir una autovía completa (tan solo uno de los sentidos, que se usará para ambos hasta que en un futuro no se decida construir el otro) son el tráfico. Según los técnicos que lo han redactado, el tramo entre Espiel y Zafra no tiene más de 10.000 vehículos al día de media, como sí lo tiene el de Zafra a Badajoz. Por eso, optan por priorizar la autovía exclusivamente en esta zona de la provincia de Badajoz y dejar el tramo de Córdoba para más adelante.

Antes incluso de que se redacte el estudio informativo del siguiente tramo, el de Espiel a Córdoba, ya se sabe que no podrá ser autovía. Como mucho, un desdoble de la carretera actual (tráficos separados, pero sin los criterios que convierten a una carretera en autovía). El Ministerio ha reiterado en varias respuestas parlamentarias que ya el primer estudio informativo que se redactó (y que caducó) se topó con los criterios ambientales. La carretera atraviesa algunos tramos de especial protección por Sierra Morena que convierten una nueva autovía (y por tanto, un nuevo corredor) en inviable.

Este tramo, no obstante, sí que cumple los criterios de tráfico para convertirse en autovía. Los últimos aforos señalaban que lo atravesaban más de 10.000 vehículos al día, pero por una zona ambientalmente muy protegida. La N-432 es la vía de acceso y conexión de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches a Córdoba y a otras vías de alta capacidad, como la Autovía del Sur o la Autovía de Málaga. En esas comarcas viven algo más de 80.000 personas.

Esto hará que en el norte de la provincia de Córdoba no se construya, ni a corto ni a medio plazo, ni un kilómetro de autovía. La última esperanza la tuvieron los vecinos de Los Pedroches en el proyecto de autopista entre Valencia y Lisboa. En los estudios informativos se llegó a optar por un tramo que atravesaba el norte de Córdoba en unos kilómetros. Finalmente, se optó por una opción, entre Almadén y Puertollano, que la alejaba también de Córdoba.

Eso sí, está previsto que el tramo que se convierta en autovía sea el de la N-432 entre Córdoba y Granada. A diferencia del anterior, no hay zonas ambientalmente protegidas y tiene un tráfico muy denso. De hecho, en su interior están varios de los tramos con más siniestralidad y peligrosidad de toda la provincia de Córdoba.