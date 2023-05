Iznájar, el pueblo más bonito para viajar en mayo, según National Geographic

La revista National Geographic ha recomendado el municipio cordobés de Iznájar como el mejor pueblo español al que viajar durante el mes de mayo. Lo ha hecho con un reportaje de José Alejandro Adamuz, periodista de Viajes del medio, que define a la localidad como “un capricho rural”.

Tras recomendar las localidades de Peñíscola y Trujillo en los anteriores meses, para el mes de mayo, se ha optado por este pueblo cordobés de la Subbética. El periodista cuenta como ha sido su viaja este “pueblo blanco, encaramado en lo alto como una pequeña península rodeada de agua por el embalse más grande de Andalucía”.

Así, la revista no sólo cuenta cómo fue la construcción de esta presa y el éxodo de los habitantes iznajareños, sino que visualiza el Castillo de Iznájar y el Patio de las Comedias, uno de los lugares más pintorescos de la provincia, tanto por su urbanismo como por sus vistas.

Además, el periodista da cinco motivos para visitar Iznájar en mayo. Son los siguientes:

