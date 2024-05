El Gobierno no prevé operar un servicio de Cercanías en los pueblos del sur de Córdoba

No habrá tren de Cercanías al sur de la provincia de Córdoba antes de que acabe el año. Y probablemente tampoco a corto plazo. El Gobierno ha contestado a las preguntas del diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, sobre si tenía previsto implantar o no una línea de Cercanías para pasajeros entre Córdoba y Puente Genil con paradas en Aguilar de la Frontera y Montilla. El Ejecutivo, a través de una respuesta parlamentaria, le ha contestado que de entrada, no.

Enrique Santiago preguntó en marzo de este año por los plazos del Ministerio de Transportes para emular en el sur de la provincia de Córdoba e incluso hasta Bobadilla (en las inmediaciones de Antequera) un proyecto similar al de la línea de ferrocarril de todo el Valle del Guadalquivir. De hecho, ha habido movilizaciones de los ciudadanos de estos municipios e incluso manifestaciones en Córdoba capital. Se ha constituido una plataforma ciudadana.

En este sentido y en la exposición de motivos de la pregunta suscrita por Santiago y por los también diputados de Sumar Juan Antonio Valero y Félix Alonso Cantorné, se ha recordado que “el 10 de Agosto de 1865 se inauguró el tramo del ferrocarril entre Córdoba y Bobadilla” y “estuvo funcionando hasta el 23 de junio del 2013 para viajeros”, mientras que, “tras esa fecha solo se usa para trenes de mercancías”. Desde entonces, solo hay servicio de pasajeros a Puente Genil, pero por alta velocidad. En el corredor de tren convencional hay estaciones en Montilla, Aguilar de la Frontera y Puente Genil, pero que actualmente están en desuso. Esas eran las paradas que, al menos, se planteaba recuperar, ya que atienden a una población de casi 80.000 personas.

Los otros proyectos

El Ejecutivo sostiene que el Cercanías, que no se llama técnicamente así sino Media Distancia, del Valle del Guadalquivir es un proyecto piloto a tres años que se está evaluando. Además de este servicio, Renfe puso en marchas más proyectos piloto: Illescas y Fuenlabrada/Humanes; Málaga-El Chorro-Caminito del Rey; Murcia-Cartagena; y Medina del Campo-Valladolid-Palencia.

De momento, el Gobierno está evaluando su funcionamiento. El proyecto piloto prevé intervenciones no demasiado costosas, la puesta en servicio de estaciones que habían cerrado y un plan de viajes intermodales colaborando con los ayuntamientos, que deben facilitar el acceso de pasajeros a los trenes fletando autobuses o taxis adaptados a los horarios del ferrocarril. Pero según la respuesta del Ejecutivo, no está previsto incorporar nuevos proyectos, más allá de que así lo apruebe el Consejo de Ministros, algo que de momento no consta.

“Al tratarse de una experiencia piloto no se está considerando incluir más relaciones, ya que una vez transcurridos los tres años deberá analizarse la conveniencia de este tipo de servicios. Además, para incluir una nueva relación sería necesario en primer lugar su declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) mediante Acuerdo de Consejo de Ministros y posteriormente formalizarlo en el marco del contrato”, detalla el Gobierno.

Antes de esta declaración de servicio público, habría que hacer diferentes informes: “En primer lugar, debe analizarse la demanda potencial de estos servicios, que tiene mucho que ver con la distribución de la población y los flujos de movilidad cotidiana del entorno de análisis. Este análisis debe llevarse a cabo desde una perspectiva multimodal y de sostenibilidad económica, social y ambiental”, detalla el Ejecutivo.

“En segundo lugar, debe analizarse la viabilidad técnica, por disponibilidad de material rodante, maquinistas y resto de recursos humanos necesarios. Y, por último, debe analizarse la disponibilidad presupuestaria requerida, que debe dotarse a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tal y como se hace actualmente con el contrato OSP vigente”, concluye el Gobierno.