El exportavoz de Cs en la Diputación de Córdoba cree que el partido “ya no representa las ideas” que le llevaron a afiliarse

l exdiputado provincial de Cs en Córdoba y exportavoz de la formación en la Diputación, Miguel Castellano, quien ha pasado al grupo de los no adscritos, considera que la formación naranja “ya no representa las ideas que hay que defender y con las que entramos en este proyecto político” para la provincia. En declaraciones a los periodistas, Castellano ha explicado que su decisión de pasar al grupo de los no adscritos y dejar Ciudadanos es “una cuestión muy reflexionada y muy meditada”. “Llevo bastante tiempo con esta idea en la cabeza y en mis pensamientos”, ha aseverado, para subrayar que su “ideología y compromiso con la provincia y con sus vecinos siguen intactos”.

Sin embargo, considera que “era ético dar este paso y dejar paso” a la que ha sido su compañera, Erika Nevado, como portavoz, a quien le ha augurado “un buen trabajo y futuro”, porque, en palabras de Castellano, “es una persona muy cualificada y muy válida para ejercer el papel actual de portavoz del grupo”.

De este modo, el acta de la concejal de la formación naranja por Villaviciosa de Córdoba, Erika Nevado, es la única que mantiene Cs en la institución provincial, a la vez que ella asume la portavocía del grupo tras haber ejercido como viceportavoz desde que se constituyó la actual Corporación.