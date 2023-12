La delegada de Salud dice que Consejería y SAS decidirán “qué hacer respecto al Área Sanitaria Sur de Córdoba”

La delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha asegurado este jueves que la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) conocen la “reivindicación” de los sindicatos sanitarios de Área Sanitaria Sur de Córdoba de que ésta se divida en dos, y serán Consejería y SAS los que decidirán “qué hacer respecto” al futuro de dicha área sanitaria.

En este sentido y en rueda de prensa, Botella ha precisado que “cuando se elabore y cuando se diseñe el nuevo mapa sanitario de Andalucía, pues se decidirá qué hacer respecto del Área Sanitaria Sur de la provincia de Córdoba”, añadiendo que, en cualquier caso, “el Área Sanitaria Sur no ha cambiado respecto a lo que había antes”, de tal forma que desde el año “2010, más o menos, tiene este mismo diseño”.

Además, aunque “los hospitales de Puente Genil y de Montilla dependían antes de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir” y ahora del SAS, “eran antes, como son ahora, hospitales de referencia para determinados municipios, y eso sigue siendo igual”.

Por lo tanto, según ha subrayado Botella, cuando ella firmó con los sindicatos sanitarios, el 15 de junio de 2022, un documento que recogía la propuesta de dividir en dos el Área Sanitaria Sur, su compromiso, según ha insistido, fue el de “trasladarlo a quien tiene competencias para decidir sobre ello”, pues ella, “como delegada de salud”, no tiene “competencias para decidir si se divide el área en dos o no. Por lo tanto, no me puedo comprometer a ello”.

En consecuencia, “nosotros, efectivamente, firmamos un documento en el que a lo que nos comprometimos era a trasladar esas propuestas a la Consejería, al órgano competente para poder decidir el mapa sanitario de Andalucía y para poder dividir un área o no. Nadie se puede comprometer a lo que no tiene competencias para ello y, además, lo dijimos de manera reiterada en las reuniones que mantuvimos con los sindicatos”.

Junto a ello, según ha resaltado la delegada de Salud, “hicimos también mucho hincapié en que”, dado que “esas reuniones fueron unos días antes de las elecciones (autonómicas), en que ni siquiera sabíamos si íbamos a estar aquí o no dentro de un mes”, opinando Botella que ahora “este tema se está ya enredando demasiado de manera innecesaria”, pues la cuestión es que la reivindicación de dividir el Área Sanitaria Sur de Córdoba “se trasladó” a quien debe decidir sobre ello.