Córdoba solo tiene un municipio sin casos de Covid

Andalucía mantiene 30 municipios sin casos de coronavirus Covid-19 confirmados en los últimos 14 días, que se reparten por siete provincias de la comunidad (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla), cifra que crece en 12 durante la última semana.

Granada y Málaga son las provincia que registran más municipios libres de Covid, con ocho cada una --cinco más en Granada y seis más en Málaga que hace una semana--, seguida de Almería con siete --dos menos--, Huelva con cuatro --uno más--, Cádiz con uno --uno más--, Sevilla con uno --uno más-- y Córdoba con uno --igual--, según la última actualización de datos de incidencia de la pandemia de la Consejería de Salud consultada por Europa Press.

En concreto, las ocho localidades de Granada que continúan sin casos confirmados de Covid-19 en las últimas dos semanas son Bubión, Carataunas, Lobras, Pórtugos, Turón, Cacín, Játar y El Pinar.

Los ocho municipios de Málaga en la misma situación son Salares, Macharaviaya, Atajate, Faraján, Jimera de Líbar, Júzcar, Parauta y Pujerra, mientras que en Almería son Alcudia de Monteagud, Alsodux, Benitagla, Castro de Filabres, Olula de Castro, Senés y Bacares.

En la provincia de Huelva, las cuatro localidades son Berrocal, Cumbres de Enmedio, La Granada de Río-Tinto y Cabezas Rubias. Por último, el municipio gaditano es Villaluenga del Rosario, el sevillano es Cala y el cordobés es Conquista.

Las provincia de Jaén repite por tercera semana sin localidades sin casos Covid en los últimos 14 días. Los 30 municipios andaluces sin casos Covid reúnen una población total de 9.98 vecinos, lo que supone el 0,12% del total de la comunidad.

El municipio más pequeño de Andalucía sin casos Covid confirmados en los últimos 14 días sigue siendo Cumbres de Enmedio (Huelva), con apenas 58 habitantes, y el mayor Cala (Sevilla), con 1.159.

