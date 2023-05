El 'casting' del PP para la Presidencia de la Diputación de Córdoba

El PP va a gobernar la Diputación de Córdoba a partir del mes de junio. Las únicas dudas son cómo y con quién. Los populares han sido la fuerza más votada en la provincia de Córdoba y han rozado la mayoría absoluta en la institución provincial, aunque el resultado final está aún por validar por parte de la Junta Electoral. Las cuentas de los partidos señalan que el PP obtiene una mayoría muy amplia pero no absoluta (13 diputados provinciales de 27) y que dependerá de Vox (un diputado provincial). La izquierda vuelve a perder una institución que solo ha tenido un gobierno del PP, entre 2011 y 2015.

Aunque las cuentas del PP señalan que tienen 13 diputados, los populares han consultado a la Junta Electoral por si fuesen 14, pero nunca los 15 que de manera errónea arroja la página web oficial del Ministerio del Interior. Esta web también aporta un concejal en El Carpio a Vox de forma errónea. La mayoría absoluta podría estar jugándose en un puñado de votos del partido judicial de Córdoba, que es precisamente donde Vox ha obtenido su único diputado provincial.

Una vez que se despeje esa duda los populares trabajarán en el con quién. Y las principales quinielas internas apuntan al alcalde de Cabra, Fernando Priego, un valor siempre en alza para los populares. Priego ha revalidado la mayoría absoluta en Cabra, con un apabullante 61% de los votos. Con esas cifras, el alcalde popular gobernará sin problema en la ciudad. Priego es también senador y nunca ha renunciado a la política más allá de su pueblo, pero sin renunciar a él.

De hecho, el único problema que tiene ahora el PP cordobés es la enorme cantidad de cargos públicos que tiene que nombrar. Los populares controlan todas las administraciones que afectan a los cordobeses salvo una: el Gobierno central. El PP tiene mayoría absoluta en la Junta, en el Ayuntamiento de Córdoba capital, es el partido más votado en 33 municipios de la provincia y ahora va a controlar la Diputación. Y en tiempo récord tiene que designar a los candidatos que presentará tanto al Congreso de los Diputados como al Senado en las elecciones generales del próximo 23 de julio.

En el casting popular siempre sonó con fuerza otro nombre, el de su actual portavoz en la Diputación, Félix Romero, alcalde de Cañete de las Torres también con mayoría absoluta. Pese a su juventud, y como Fernando Priego, Romero es un veterano en la institución provincial, que conoce tras varios años en la oposición. De momento, ninguno ha dado un paso al frente y en el PP tampoco ha habido un pronunciamiento claro. El casting acaba de empezar.

