El Ayuntamiento de Baena convoca oposiciones para cuatro vacantes de auxiliar administrativo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar la convocatoria de oposiciones para cuatro vacantes de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Baena. Los propietarios de dichas plazas saldrán tras someterse a un examen teórico y a una prueba práctica.

Esta convocatoria responde a a Oferta de Empleo Público del año 2021 y ampliación de la Oferta de Empleo Público de 2023. La oposición estará formada por un test de conocimiento y un caso práctico. El primero consistirá en la contestación por escrito durante el plazo máximo de una hora. El caso práctico consistirá en la realización en el tiempo máximo que determine el tribunal, y sin que en ningún caso pueda exceder de tres horas, de uno o varios supuestos prácticos relacionados con el contenido del temario

Los requisitos para participar en la misma son tener la nacionalidad española, o la de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados para los que se permita el acceso al empleo público según la legislación vigente; tener 16 años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa por ley para el acceso al empleo público, y poseer la titulación de bachiller, ciclo formativo de formación profesional de grado superior, formación profesional de segundo grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

Además, los candidatos deberán tener la capacidad funcional para del desempeño de las tareas, justificar el ingreso de las tasas de examen (10,20 euros) y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

El plazo para presentar solicitudes finaliza el próximo 24 de noviembre.

