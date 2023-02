Alberto Muñoz, de Fuente Palmera a la Semana de la Moda de París

Natural de Marmolejo, Alberto Muñoz cursó confección en Fuente Palmera, durante su estancia participó en el certamen de jóvenes diseñadores del municipio proclamándose ganador en 2021. Ahora da el salto a una de las capitales de la moda más importantes, París. El diseñador desfilará con “una colección cápsula” de diez diseños.

“Al principio no me lo creía. Un día abrí el correo y encontré un correo de Fashion Week. No daba crédito. Me estaban reconociendo desde otra parte del mundo”, ha descrito el ganador del certamen Jóvenes diseñadores Fuente Palmera de boda 2021.

A sus 27 años, el jienense posee una firma homónima donde crea diseños a medida. Aunque el diseñador empezó a formarse hace unos años, su amor por la moda le viene “desde pequeño”. Ante este reto, el diseñador declara que “estoy muy orgulloso pero es un salto muy grande y los nervios están ahí”.

La colección que según ha detallado es “nueva y se llama Le Romantisme”. Desfilará el “5 de marzo en el Hotel D´evreux y forma parte del Paris Fashion Week Studio”, ha concluido Muñoz.