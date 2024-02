Los planes que puedes hacer con tu pareja por San Valentín

La fecha por excelencia para los enamorados. Poco a poco esta festividad está tocando a su techo, con muchos jóvenes y no tan jóvenes que creen que no se debe focalizar su amor por lo que pase un solo día, pero la mayoría de la población se une en busca de demostrar su cariño por su pareja. Por ello, San Valentín sigue siendo un día marcado en el calendario para la gran parte de la sociedad y Córdoba se prepara para un 14 de febrero que también se ha ampliado a no solo un día, sino que los diferentes establecimientos o actividades se han adaptado al calendario para que todos puedan celebrar su amor. Gracias a esto, Cordópolis te resume varios planes que puedes hacer durante los próximos días con tu compañero o compañera de vida.

Cena romántica

Es uno de los planes más típicos en este tipo de celebraciones, pero es el que nunca falla. Diferentes establecimientos se dedican a realizar cenas temáticas con motivo del día de San Valentín, también aprovechando las citas románticas que puedan desarrollarse en un ambiente más cerrado, aunque sí que con ciertas actividades que la amenizan. De hecho, los Jardines del Cardador mantiene esta tradición, organizando dos cenas el 10 y 17 de febrero que cuenta con entremeses en la propia mesa, tres platos y un postre, siendo la bebida ilimitada. Además, este restaurante ha anunciado que existirá actuación en directo por el Mago Alua y que el desplazamiento desde diferentes puntos de la ciudad será gratis. El precio por pareja se eleva hasta los 89 euros.

Aun así, no es este el único establecimiento que se dedica a tematizar su actividad diaria para conmemorar un día tan romántico como San Valentín. Y es que Cupido también se pasará por las instalaciones del Patio del Posadero, donde se celebrará el próximo 14 de febrero una cena a partir de las 20:00 que contará con un starter de queso con chutney de uvas, un primer plato de viera, un segundo de muslo de codorniz y un postre de chocolate belga. El máximo sería de doce plazas a un precio de 65 euros y con previa reserva a través del bizum del Posadero's Bistró.

En último lugar dentro de este plan se encuentra el Bodegas Mezquita. Este establecimiento ha presentado una exclusiva Cena Concierto & Show con el pianista Alberto de Paz que amenizará la velada. Tal y como sucede en este tipo de casos, el menú contará con unos preliminares, un primero excitante, un segundo orgásmico y un dulce final feliz, una denominación puesta por un restaurante que ha citado a los consumidores el mismo 14 de febrero a las 21:00 con un precio por persona que se eleva hasta los 60 euros.

Paseo nocturno por Córdoba

Todo el mundo coincide en que Córdoba de noche tiene algo especial, algo que enamora y que une. No solo con la capital y su entorno, sino también con quien hagas dicho paseo. San Valentín es una fecha para muchos marcada en el calendario, aunque si no sabes qué hacer pues un paseo nocturno por las diferentes calles de la ciudad califal es una gran decisión. Además, la Mezquita Catedral de Córdoba también ofrece visitas nocturnas a sus instalaciones, así como ver el Puente Romano iluminado, la Ribera del Guadalquivir con las luces de los diferentes establecimientos o incluso el Casco Histórico y la Judería sin apenas tráfico de turistas es precioso para contemplar con tu pareja.

Escapada por la provincia de Córdoba

Si ya has visto todos los puntos de la capital califal o los de tu localidad, la provincia de Córdoba trae consigo muchos escondites que hay que visitar obligatoriamente con tu pareja. Por un lado, si quieres más relax el Centro Termal de Los Pedroches es tu lugar perfecto donde existe un Circuito Árabe, un Programa Circulatorio, un Programa Purificante y Regenerador; y Sauna o Baño Turco, además de un masaje parcial o tratamiento facial oxigenante.

Asimismo, si necesitas algo más de turismo pues es necesario visitar las localidades de Montoro, Cañete de las Torres, Priego de Córdoba o Montilla, mientras que si quieres soltar algo más de adrenalina, Hornachuelos con su Río Secreto Aventura que cuenta con diversas tirolinas, circuito de multiaventura e incluso piraguas es perfecto para un plan de San Valentín que se sale de lo puramente tradicional.

Una cita en los baños árabes

Otro plan que es muy típico dentro de la población cordobesa, pero que nunca falla. El Jardín del Hamman ha puesto a la venta descuentos especiales en tarjetas regalo y packs para sus baños árabes desde el 1 al 14 de febrero con precios para dos que van desde los 141,30 euros hasta los 159,20, según si quieres unos productos y actividades u otros. Por otro lado, los Baños Árabes de Córdoba no han sacado una promoción como tal, aunque también son un plan seguro. Estas instalaciones, además de contar con los típicos baños, también cuentan con hospedería cuyos precios oscilan desde los 30 hasta los 70 euros más la habitación

El cine como punto de unión

La oferta cinematográfica tanto en la provincia como en la capital cordobesa está siendo muy variada en las últimas semanas. Y es que para el 14 de febrero la cartelera sigue ofreciendo películas bastante bien valoradas como La sociedad de la nieve, Wonka o Pobres criaturas, aunque si lo que necesitas es un género que se acerque más a una comedia romántica, pues Cualquiera menos tú es la ideal para ver junto a tu pareja. No obstante, hay más opciones como El correo, Concrete Utopia o Argylle que están teniendo una gran aceptación y cuentan con más de un pase en cualquier cine.