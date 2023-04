Vox votará en contra de los presupuestos en el Ayuntamiento de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba no tendrá presupuestos en el 2023. Este martes, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha anunciado que su formación no apoyará las cuentas aprobadas ya en Junta de Gobierno Local por el equipo municipal. La formación denuncia que el PP no ha contado con Vox para sacar adelante unas cuentas municipales que se han complicado tras la salida de Isabel Albás como concejala.

Vox es la fuerza determinante para poder aprobar los presupuestos municipales. Sus dos concejales son clave para formar mayoría absoluta con los 13 de los que dispone el equipo de gobierno. La marcha de Isabel Albás, que ha dimitido para incorporarse a la lista electoral del PP, deja al equipo de gobierno con 12 concejales cuando la mayoría absoluta está en 15. A falta de un sustituto para Albás, las matemáticas complican que los presupuestos salgan adelante si no hay una abstención de algún grupo de la oposición.

A pesar de que llevamos meses pidiéndole al gobierno que haga un trabajo serio a pesar de que llevamos años reivindicando que se aprueben los presupuestos en tiempo y forma llegamos al final del mandato y nos encontramos ante una situación que de verdad que es dantesca“, ha asegurado en rueda de prensa Paula Badanelli, que ha acusado al PP de dejar a la ciudad sin presupuestos por ”un juego burdo electoral“.

“Vox ha sido generoso durante estos años, nos hemos abstenido en un presupuesto que no compartíamos porque obviamente seguía incluyendo gasto político, se mantenía el despilfarro de la izquierda política gastos en asesores y en absoluto inversiones que nosotros entendíamos que eran importantes”, ha asegurado Badanelli. “Pues bien, este año ya ni con la abstención de Vox podría salir adelante al presupuesto porque las cuentas no salen y no salen porque en el juego electoral de Bellido se ha cargado un peón que las la ha hecho abandonar el gobierno un mes de las elecciones y a unas semanas de que fuéramos a aprobación inicial”, ha insistido la concejala.

“Esto es una broma, esto es una falta de respeto, esto es una vergüenza y nosotros no vamos a participar bajo ningún concepto de este lamentable espectáculo. Tendrá que explicar el señor que antepone sus intereses electorales y por qué antepone sus compromisos y sus promesas a aquellos que le han bailado el agua todos estos años sin plantarle cara y sin hacerle oposición”, ha agregado.