La vivienda sigue subiendo en Córdoba tanto en alquiler como en compra

El mes de marzo ha dejado en Córdoba y la capital importantes subidas de precio tanto en el precio de compraventa de vivienda usada como en el alquiler. Los informes mensuales de los portales inmobiliarios coinciden al mostrar que el mercado inmobiliario sigue encareciendo los precios.

El informe mensual del portal Idealista de marzo muestra un importante incremento del alquiler en la capital, del 15,8%, respecto al mismo mes de 2023. Es la segunda provincia donde más sube el alquiler respecto a marzo de 2023.

En la capital, el precio por metro cuadrado lleva meses por encima de los 8,1 euros, el mismo máximo histórico de la ciudad.

Por su parte, según el informe trimestral de precios de venta de pisos.com, la vivienda de segunda mano en Córdoba capital en marzo de 2024 tuvo un precio medio de 1.543 euros por metro cuadrado, un aumento del 2.28%. A nivel provincial, la subida es incluso mayor, del 4.12%, si bien la diferencia entre comprar una vivienda en la provincia respecto a la capital es de casi 500 euros menos.

En Andalucía en marzo de 2024, el precio de la vivienda tuvo un precio medio de 1.729 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso un ascenso del 4,06% frente al mes de diciembre de 2023, el cuarto más intenso del país.

Trimestralmente, Almería (6,13%) fue la segunda provincia española que más subió. No hubo recortes en este intervalo. Interanualmente, también subieron todas. Málaga (18,11%) obtuvo el tercer puesto entre las provincias españolas que más crecieron. En cuestión de precios, la provincia andaluza más cara fue Málaga (3.054 €/m²), siendo la quinta en el ranking nacional. Por su parte, Jaén (722 €/m²) fue la segunda más asequible del país.

En cuanto a las capitales andaluzas. Almería (7,73%) fue la cuarta en el ranking de mayores repuntes nacionales trimestrales, mientras que Cádiz (-0,67%) fue la cuarta capital española que menos se depreció. Frente al pasado año, todas subieron. Málaga (20,39%) fue la quinta capital española que más subió. En el apartado de precios, Jaén (1.130 €/m²) marcó el precio más asequible de España, bastante alejada de Málaga (3.420 €/m²), que fue la sexta más costosa del país.

Respecto a los municipios andaluces, El Ejido (9,17%), en Almería, arrojó la mayor subida en la región en el primer trimestre del año. En ese mismo periodo, Aguilar de la Frontera (-8,70%), en Córdoba, fue la localidad española que más se devaluó. Respecto al pasado año, el ascenso más señalado de la autonomía fue el de Benahavís (28,61%), en Málaga. La Puebla de Cazalla (-20,54%), en Sevilla, arrojó la devaluación más intensa a nivel regional. Peñarroya-Pueblonuevo (328 €/m²), en Córdoba, fue el tercer municipio más barato de España en marzo de 2024. Por su parte, el octavo más caro del país fue Benahavís (5.481 €/m²), en Málaga.

