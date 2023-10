Los vecinos de Poniente Sur detectan 250 árboles por reponer, 29 calles sin sombra y 15 plazas “islas de calor”

La asociación de vecinos Poniente Sur Los Califas se organizó durante las últimas semanas de septiembre para realizar un trabajo de campo en sus barrios. El objetivo: buscar árboles talados sin reponer, calles sin sombra y plazas que, cuando aprieta el calor y el sol, es mejor evitar. El resultado es un extenso informe de 44 páginas que han enviado al Ayuntamiento de Córdoba en el que reclaman una intervención para evitar que ocurra lo del pasado verano: espacios donde prácticamente sea imposible caminar.

La observación se ha hecho presencialmente, tomando fotografías y anotando el lugar de forma que quede georreferenciado en la aplicación Google Maps y la aplicación My Maps, según detallan en un extenso y exhaustivo documento. De hecho, han creado un mapa colaborativo donde se puede consultar, metro a metro, el resultado de este intenso trabajo. El mapa continúa actualizándose día a día con la colaboración ciudadana y ha comenzado a extenderse a otras zonas y distritos de la ciudad.

Estos vecinos han anotado todos aquellos tocones visibles y alcorques vacíos, plazas plancha y parking islas de calor por presentar escasez de sombras en los mismos y calles sin sombra (todas aquellas que no tienen ni un solo elemento que proporcione sombra, toldos o arbolado). Los vecinos han acudido a siete barrios de la zona: Olivos Borrachos, Polígono de Poniente, Huerta de la Marquesa, Parque de las Avenidas, Nuevo Poniente, Vista Alegre y Parque Cruz Conde.

El resultado ha detectado “zonas que requieren de una intervención urgente por parte del Ayuntamiento de Córdoba para permitir que estos barrios sean más habitables”. Así, han encontrado 250 árboles talados sin reposición (alcorques vacíos o tocones), 15 plazas plancha y 29 calles sin ni una sombra.

Ahora, los vecinos reclaman una reposición urgente de los árboles durante este otoño. “Los mismos deben ser de gran porte y ser regados y mantenidos hasta que enraícen de forma que doten a nuestros barrios de las escasas sombras que ya tenían”, señalan.

En cuanto a las plazas plancha o que generan islas de calor han señalado la de Matías Prats, la de Los Califas, la de Vista Alegre o el Paseo Escritora María Teresa de León. “Durante el periodo estival (cada vez más largo), estas plazas resultan intransitables. Esta intervención puede ser mediante toldos de forma temporal pero muchas de estas plazas deberían reconvertirse en zonas ajardinadas al estilo de los Jardines de Elena Fortún”, reclaman al Ayuntamiento.

En cuanto a las 29 calles sin sombra, los vecinos reclaman “que se doten de arbolado de gran porte preferiblemente”. “Los nuevos corredores verdes si bien mantienen zonas de césped siguen con ausencia de sombras que faciliten su tránsito. Las calles sin sombra dificultan el tránsito de vecinos de la zona y afectan negativamente al comercio de nuestros barrios durante las temporadas de mayores temperaturas”, denuncian.

