Urbanismo autorizará la construcción de un hotel en la Cuesta del Bailío

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba aprobará este miércoles definitivamente la modificación de la ficha urbanística que permitirá la construcción de un hotel de cuatro estrellas en la Cuesta del Bailío.

En concreto, el Consejo Rector votará la modificación de una de las fichas urbanísticas del Plan Especial del Casco Histórico de Córdoba para unir dos solares, los números 24 y 26 de la calle Carbonell y Morand esquina con la Cuesta del Bailío. El objetivo es la construcción de un hotel en forma de casa jardín con mirador. Actualmente, el solar está en ruinas. Se sostienen algunos elementos estructurales de una antigua casa señorial, como parte de la fachada, que deben ser protegidos en la construcción del nuevo edificio.

Este proyecto de hotel lleva varios años en tramitación. El futuro hotel de cuatro estrellas que tendrá 18 habitaciones y una capacidad para 35 huéspedes. El proyecto rehabilitará una antigua gran vivienda en el entorno de la Cuesta del Bailío y en las inmediaciones del hotel de cinco estrellas de ese nombre que hay en la zona. Hasta que no se ha modificado la ficha no se ha podido seguir adelante con los trámites.

Por otra parte, se ha aprobado una adenda al contrato de obras para la construcción de un nuevo puente en Alcolea sobre el río Guadalbarbo. La obra, muy demanda, jubilará el actual Puente Romano de esta barriada periférica cordobesa. Los vecinos de las urbanizaciones de El Sol y Encinares de Alcolea tienen que cruzar a diario por este histórico puente, ya protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), que tiene un solo carril para ambos sentidos. El histórico viaducto se ha convertido en un cuello de botella para la barriada.

Las expropiaciones para la construcción de este puente se han hecho de rogar. El Pleno de diciembre las aprobó, aunque en la Gerencia Municipal de Urbanismo se señaló en 2020 que iban a ser “inminentes”. Urbanismo ejecutará finalmente el proyecto de Mateo Navajas de 2018, elaborado por la Diputación de Córdoba, y que contempla la construcción de un nuevo puente de diez metros de anchura para dos carriles. El nuevo viaducto sustituirá al actual puente de Alcolea, que está en un importante estado de deterioro. Es una infraestructura muy demandada por los vecinos de la barriada, en tanto a que la conecta con las urbanizaciones de El Sol y Encinares de Alcolea. El proyecto de construcción tiene un presupuesto de 1.095.000 euros, sin contar los trabajos de expropiación.

