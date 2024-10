Tres palestinas se reúnen con ediles del Ayuntamiento de Córdoba cuando se cumple un año del “genocidio”

Manal Tamimi, Sanaa Amira y Aya Kklaf son tres mujeres palestinas que desde este domingo están en Córdoba. Se trata, además, de tres activistas que ya han visitado Málaga con la intención de dar a conocer cómo se enfrentan en su día a día a las fuerzas de ocupación de Israel y cómo las mujeres hacen frente, resisten y son pilares de la sociedad palestina, y sostén de su cultura y de su resistencia.

Las tres participaron este domingo en la manifestación que tuvo lugar en Córdoba capital para mostrar su rechazo a la ofensiva israelí, que comenzó hace justo un año tras el ataque de Hamás. Durante este lunes, las activistas se han reunido con el grupo municipal Hacemos Córdoba. El objetivo de este encuentro, según ha apuntado su portavoz -Juan Hidalgo-, es “escuchar de primera mano cuál es la realidad” de las mujeres palestinas y ver “qué puede hacer el Ayuntamiento para ayudar a la difícil situación que atraviesa el pueblo palestino y, especialmente, estas mujeres”. Hidalgo ha confirmado que la formación contactó con el portavoz del equipo de gobierno en el Consistorio, Miguel Ángel Torrico, para que las tres activistas fueran recibidas por él u otros representantes, pero “hasta el momento, no ha habido respuesta”.

Tamimi, activista que ha viajado por todo el mundo para denunciar la violación de los derechos del pueblo palestino, ha agradecido a “los millones de personas” que desde el pasado 7 de octubre se han unido a la causa palestina pero, “desafortunadamente, no es suficiente para frenar los intentos de genocidio de Israel”. Pese a su actitud de lucha y resistencia, ha reconocido estar “cansada” y no saber “qué hacer para frenar” el conflicto bélico. “Aún así, sabemos que lo más importante es no rendirnos y saber que tenemos que ejercer presión para que los gobiernos tomen partido”.

Tanto ella como Amira y Kklaf son de Cisjordania. Su deseo hubiera sido que en estas visitas participara una mujer de Gaza, “pero ha sido imposible debido a la situación y al cierre de las fronteras. Para ellas, estar en España ”no ha sido fácil“, ya que en su país han dejado a sus familias y desconocen qué será de ellas mientras dura el conflicto. A pesar de esta incertidumbre y de la tristeza que supone dejar a tus familiares atrás, estas activistas defienden que ”hay que estar aquí para hacer visible lo que defendemos. Queremos mostrar todo lo que pasan las familias para quedarse en Palestina y luchar y resistir allí“. En el caso de Tamimi, ella tiene tres hijos y una hija.

Por su parte, Amira vive actualmente en el campo de personas refugiadas de Aida. Es una conocida activista, enfermera de profesión, trabaja activamente en el ámbito social de los campos de refugiados, donde ha puesto en marcha muchas iniciativas como promocionar dispositivos de oxígeno, medicinas y tratamientos durante la crisis del covid-19, así como ayudas a las familias de los presos, los heridos por el ejército israelí o las personas enfermas.

Kkalaf tiene 28 años y es la más joven de las tres activistas que han recalado en Córdoba. Es una artista palestina natural del pueblo de Jat, actualmente vive en Jerusalén, donde estudió educación musical y canto oriental. Es fundadora de la iniciativa Yalla Lafa (Let,s take a round) dodne trabajan para documentar la identidad palestina a través de las canciones tradicionales y creando nuevos temas incorporando ritmos actuales, como forma de resistir el memoricidio de la historia palestina.

Esta visita a Córdoba está enmarcada en el proyecto Los derechos humanos de las mujeres palestinas: relatos de resiliencia, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y liderado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga.